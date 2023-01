​La Garrotxa preveu incorporar‑se a l'ATM de Girona a l'abril

Viatges un 70% més barats

Alguns dels títols de l'ATM de Girona Foto: ATM Girona

El mes d'abril la Garrotxa espera fer un pas important en l'àmbit de la mobilitat: integrar-se a l' Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona (ATM) . Aquest pas significarà, principalment, unper als usuaris que fan viatges entre la Garrotxa i la resta de demarcació.i ara la Generalitat ha posatcom a nova data. Això vol dir que, si es compleix el nou calendari, la integració es farà efectiva un any després d'anunciar-se.Actualment, els municipis de la Garrotxa estan aprovant a través dels plens municipals la integració a l'ATM. Olot o Sant Joan les Fonts, per exemple, ja ho han fet. Cada municipi haurà d'aportar una xifra econòmica específica per entrar-hi a formar part. En el cas de la capital garrotxina és deEl principal benefici de la integració el notaran els usuaris, ja que el preu del bitllet es desplomarà. Es preveu que en alguns casos el preu pugui, per exemple, en les línies entre Olot a Girona. Actualment, anar d'Olot a la Universitat de Girona costa sis euros fent transbord al transport urbà de la ciutat gironina. A partir de la integració tarifària, el preu del bitllet passarà a valdre nomésEls descomptes només seran per aquells viatgers habituals, és a dir en els títols multiviatge.de només anada o tornada. Amb això es vol fomentar l'ús del transport públic. A més,per tota la demarcació. Fins ara, l'ATM comptava amb la T-12, una targeta que ara passarà a ser T-16 i que permetrà que els adolescents puguin viatjar gratuïtament.pel que fa a les tarifes, ja que es veuran reduïdes de manera molt significativa", diu el regidor de Mobilitat d'Olot,, qui també marca com a objectiu acabar integrant la comarca a la tarifació catalana: "L'objectiu és que arribi també la integració tarifària en l'àmbit català, una cosa que ara no existeix, però que si totes les comarques ens anem adherint a les nostres demarcacions de referència, esperem que aviat sigui una realitat".L'ATM de Girona està formada peri engloba: el bus urbà, l'interurbà i el tren. Amb la integració, l'usuari pot viatjar entre diferents operadores i transport amb un mateix títol o bitllet.