​Els estudiants celebren Sant Tomàs al Firal d'Olot

Com cada mes de gener, la festa dearriba a Olot. La capital de la Garrotxa és de les poques de Catalunya que manté viva la tradició de celebrar aquesta festa dels i per als estudiants i alumnes de la comarca.Es tracta d'una cita organitzada al 100% per als estudiants a través de la. Ells són els que proposen i dirigeixen la celebració amb el suport de l'i elAquest 2023, Sant Tomàs se celebrarà aquest. La festa començarà amb. Els diables del Pim Pam Pum Foc faran un recorregut fins al Firal, on hi haurà l'escenari dels concerts. A les 22 h tindrà lloc l'actuació deun grup jove local. A les 23 h hi haurà l'actuació del cap de cartell:, un cantant català de rap urbà que arrossega 250.000 oients mensuals a Spotify i 12 milions de reproduccions a Youtube. El final de festa anirà a càrrec d'd'Spotify.Un any més, la Festa de Sant Tomàs vol ser un espai lliure de violències masclistes i per això aquest any tornarà a instal·lar-se. Estarà operatiu des de les 22 h fins a la una de la matinada.