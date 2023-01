​Detingut un conductor per atropellar intencionadament un home a les Preses i fugir

Elshan detingut aquest dijous al migdia un conductor després d'atropellar intencionadament un home a. La policia l'ha interceptat dins elsdesprés d'intentar fugir. Els fets han passat cap a dos quarts de dues del migdia d'aquest dijous i els Mossos han pogut detingut el fugitiu minuts després de l'atropellament.Segons ha pogut saber, tot hauria començat ambentre dos conductors a la sortida d'Olot. En arribar al primer semàfor que hi ha a les Preses, a la zona del Vertisol, un dels conductors hauria baixat del vehicle per recriminar-li una acció anterior. La discussió ha anat a més fins al punt que el conductor que estava dins el vehiclei l'ha atropellat. Seguidament, ha fugit del lloc dels fets.La víctima ha estat envestida uns quants metres i ha quedat. El SEM l'ha traslladat a l'Hospital Trueta. Els Mossos han iniciat la recerca del jove fins que ell mateix ha trucat al 112 quan estava als Túnels de Bracons per reconèixer els fets. Els Mossos s'han dirigit fins al punt on es trobava el conductor i l'han detingut per un. El detingut té 23 anys i, segons fonts policials, no té antecedents, el carnet de conduir el tenia en regla i el test de drogues i alcohol