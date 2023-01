L'estiu, un bon moment

L'avinguda Sant Jordi d'Olot tornarà a asfaltar-se aquest 2023. Així ho ha confirmat l'Ajuntament després que els'hagi compromès a subvencionar l'obra. El consistori olotí esperava rebre una subvenció de 300.000 eurosper dur a terme les obres abans del passat Nadal , però. Ara, després del canvi de govern, Territori ha refermat el seu compromís i ha demanat a l'Ajuntament que torni a entrar la sol·licitud de subvenció."Tenim la confirmació verbal que ens donaran aquests diners. No ho contractaran directament ells perquè no poden, però sí que ens ho donaran en forma de subvenció perquè nosaltres licitem l'obra i puguem fer aquest asfaltatge", explica l'alcalde d'Olot,. Territori transferirà els 300.000 a l'Ajuntament i serà el consistori qui gestioni les obres, ja que es tracta d'una avinguda municipal.Des de fa anys, la Generalitat té el compromís de finançar l'asfaltatge de l'avinguda Sant Jordi a causa de la falta d' una variant a la ciutat . "El que demanem és que compleixi amb el dèficit que té la ciutat de no disposar de la variant.. La Generalitat té un deute amb la ciutat i mentre no hi hagi alternativa, té el ferm compromís d'asfaltar l'avinguda", diu el regidor de Via Pública,En un principi, les obres d'asfaltatge de l'avinguda Sant Jordi d'aquest 2023 no haurien de ser tan completes com ho van ser en l'última ocasió. El 2019 es va asfaltar tota l'avinguda i amb un material que reduïa el soroll. Ara es preveu actuar en punts concrets. ". El que no volem és que hi hagi una via en mal estat i, per això, abans que aparegui algun sot important, demanem a la Generalitat que s'hi actuï de manera preventiva. Tenim la convicció que compliran", afirma Sellabona.El consistori esperarà rebre els 300.000 euros per decidir quan es desenvolupa l'obra, però tot indica que podria ser a l'estiu: "Ens agradaria que fos com més abans millor, però és veritat que aper fer asfaltatge de carrers importants perquè el volum de trànsit es redueix. Per nosaltres seria molt bona opció que es pogués fer a l'estiu", diu el regidor de Via Pública.Aproximadament cada quatre anys, l'avinguda Sant Jordi necessita una actuació d'asfaltatge. El gran volum de vehicles que passen diàriament per aquesta via provoca que l'asfalt es deteriori amb rapidesa. Des de fa dècades, aquest carrer de la ciutat actua com a travessera, una situació que genera molèsties als veïns i que és el principal motiu per a la construcció d'una nova variant que passi per fora la ciutat. Es calcula que cada dia passen per l'avinguda Sant Jordi més de, dels quals uns 2.000 son camions.