​Seguiment dispar de la vaga de metges a la Garrotxa

Els professors també en vaga

La primera jornada de vaga de metges a la Garrotxa ha acabat amb situacions contraposades. On més s'ha seguit ha estat a l'. Tot i que el Departament de Salut no ofereix dades territorialitats, fonts de l'ICS a la Garrotxa asseguren que el seguiment ha estat. Una descripció que coincideix amb la dada facilitada per. El sindicat afirma que al dispensari d'Olot el seguiment durant el matí ha estat del 80% i a la tarda del 100% (amb un 25% de serveis mínims). Tot i això, la vaga ha anat molt per centres i, per exemple, al CAP de Besalú s'ha xifrat en un 25%.A l'no s'han ofert xifres, però fonts del centre han indicat que el seguiment no havia estat alt. Segons les mateixes fonts,aquest dimecres i no ha seguit la vaga.La vaga de metges d'aquesta setmana estava convocada des de feia més d'un mes. La convocatòria continuarà aquest dijous i també la setmana que ve amb una segona jornada els dies 1, 2 i 3 de febrer, si el Departament de Salut no proposa mesures d'efecte immediat.Aquest dimarts també hi ha hagut vaga del sector de l'educació. Les úniques dades que s'han fet públiques han estat a l'àmbit de la demarcació de Girona i les ha anunciat el Departament d'Educació. Segons aquest, el seguiment ha rondat el