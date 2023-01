Una forta glaçada provoca diversos accidents a Olot

#OlotInforma | ❄⚠ Molta prudència en els desplaçaments i en la conducció per la presència de #gel a la calçada.



📍 Des de primera hora, els Serveis Municipals han repartit sal a diversos punts de la ciutat, on ha tingut més efectes la glaçada.#Olot #Garrotxa #AjuntamentOlot pic.twitter.com/VCgPJxuEZv — Ajuntament d'Olot (@Olotuit) January 25, 2023

La ciutat d'Olot s'ha despertat glaçada aquest dimecres. L'onada de fred que està vivint el país ha convertit la pluja que va caure a última hora de dimarts a la Garrotxa, en gel. Això ha fet que circular a primera hora del matí per les carreteres de la comarca i carrers de la ciutat d'Olot fos complicat i arriscat.Des de primera hora d'aquest dimecres l' Ajuntament d'Olot alertava a través de les xarxes socials de la possibilitat de plaques de gel als carrers de la ciutat. El consistori demanava precaució al volant. Tot i això, els avisos no han evitat que hi hagués diversos accidents.Segons la, hi ha hagut. Han estat a l'(a la zona de l'estadi municipal), ali una tercera al. Sortosament, en tots els casos, les topadesi els conductors i ocupants n'han sortit il·lesos.Per tal d'evitar accidents com els que s'han produït aquest matí,als principals carrers de la ciutat i també entorns d'equipaments municipals com escoles o l'hospital. Des de les cinc del matí, la brigada ha iniciat un dispositiu que també ha consistit en la dispensació de sal a peu per carrers i voreres del centre de la ciutat.En casos de glaçades com la d'aquest dimecres, es recomana, frenar amb suavitat, augmentar la distància de seguretat amb el vehicle de davant, evitar avançaments i seguir les roderes marcades a la calçada.