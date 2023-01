​Un accident talla durant dues hores els túnels de Bracons

Un accident ha obligat a tallar els túnels de Bracons aquest dimecres al matí. Els fets han tingut lloc de matinada i fins a primera hora del matí no s'ha restablert la circulació. En total, laque connecta laha estat tallada aproximadamenten ambdós sentits de la marxa.L'accident ha tingut lloc a les 4:41 de la matinada sentit Olot. Un vehicle ha sortit de la via i. Això ha obligat a restringir el trànsit i no s'ha recuperat la normalitat fins tocades les set del matí.El fred ha provocat que durant aquesta nit de dimecres s'hagin produïtque han deixat plaques de gel a les carreteres.demana als conductors que en aquestes condicions redueixin la velocitat, ampliïn la distància de seguretat amb el cotxe de davant i no facin frenades brusques.