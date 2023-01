​Els pressupostos que negocien PSC i ERC contemplen la variant d'Olot i les Preses

La C-152, l'actual via de comunicació a les Preses. Foto: Martí Albesa

La variant d'Olot està dins elsque negocien a hores d'ara ERC i el PSC. Així ho asseguren des del. Segons el grup municipal, els pressupostos comptarien amb una partida, sense una xifra determinada, per ade la futura variant de la ciutat i les Preses aquest mateix any. Aquesta partida, però, estarà subjecte a què les negociacions acabin arribant a bon port i el calendari dels tràmits administratius del projecte s'acabin complint."Hem demanat que la variant d'Olot i les Preses estigui dins la negociació dels pressupostos. Ens diuen que aquest punt ja estaria acceptat i aniria per bon camí", assegura el portaveu del PSC a Olot,, en declaracions a. Fa un mes, quan van iniciar les negociacions amb ERC pel pressupost, el partit va consultar als territoris quines eren les obres més importants i la variant ha estat una de les que han entrat en la negociació.Si els comptes acaben tirant endavant, la partida ja estaria disponible per aquest 2023. ERC i el PSC, però estan més encallats que mai i ara mateix hi ha escepticisme en l'aprovació dels pressupostos d'aquest any, fet que prorrogaria els comptes del 2022, en els quals hi havia la partida corresponent per al projecte executiu de la infraestructura que ja s'ha encarregat i està en marxa.La partida per a l'inici de la construcció de l'obra seria la que ara mateix ja està dins el pressupost 2023 que s'està negociant. Això, però,, fa uns mesos en una visita a la Vall de Bianya. Giró va assegurar que la partida per a la construcció de la variant no arribaria fins al 2024 . Si es compleix el que diu el PSC d'Olot, i s'acorden els pressupostos d'aquest 2023, la partida s'hauria avançat un any.L'altra qüestió és que aquest 2023 puguin començar les obres, tot i tenir la partida aprovada.. La fase de redacció del document executiu hauria d'acabar-se a finals del pròxim estiu, però aquesta mena de tràmits normalment acumulen retards i més tenint en compte que es tracta d'una infraestructura de gran envergadura i amb un impacte social i mediambiental important al territori.