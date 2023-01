​Troben un home desaparegut durant aquest dimarts a Olot

Un home ha desaparegut aquest dimarts aa primera hora del matí. Segons la família, l'home desortia al matí i tornava a casa al cap d'una hora. Però aquest dimarts això no ha estat així.Han començat a sospitar quan han anat passant les hores i l'home no apareixia. L'última vegada que se l'havia vist havia estat a la. Finalment, la família ha posat denúncia a la Policia Local i l'han començat a buscar per la ciutat i voltants.Després de més de set hores de cerca, la família ha difós la fotografia i com anava vestit l'home a través de les xarxes socials i, finalment, poc després, ha estat trobat a laEren cap a les quatre de la tarda i el desaparegut estava desorientat caminant direcció els túnels de Collabós que connecten amb el Ripollès, on abans vivia la família. Una persona que ha vist la fotografia a les xarxes socials ha alertat que havia localitzat l'home i, sortosament, ha estat trobat sa i estalvi.