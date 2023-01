Metges i professors a la vaga: doble pressió del sector públic al Govern

Manifestació de professors i metges a Barcelona

Què demanen els metges?

Els serveis mínims

Què volen els mestres?

Els serveis mínims

Per què protesten els taxistes?

i tambéprotagonitzaran aquest dimecres i dijous dues jornades de. Cadascú té els seus motius, però, en tot cas, que tres serveis prou essencials convoquin aturades a la vegada es tradueix com una mesura deenorme cap al, que ha fracassat en els intents durant mesos d'evitar que les vagues s'acabessin produint. La demora en la tramitació dels, amb unes negociacions que s'estan allargant, tampoc ajuda a calmar el sector públic. Els comptes ja corren el risc de no entrar en vigor el primer trimestre de l'any si el Govern i el PSC no assoleixen un acord immediat.Així doncs, el col·lectiu sanitari es manifestarà aquest dimecres en una marxa que començarà a les 10 hores des del Departament de Salut i acabarà a les 12 hores a l'Estació de Sants. Un dia després a la mateixa hora, els metges faran una segona marxa amb punt de partida la, enfront de lai l', i acabarà davant del. El mateix faran el dimecres a les 11 hores els professors, que de cara al segon dia de vaga preveuen concentracions descentralitzades. Abans, aquest dimarts, laha convocat ja als sanitaris a fer vaga. Per últim, aquest dissabte els sindicats i actors socials també han convocat una altra concentració unitària a plaça Sant Jaume.Pel que fa als metges, representats pel sindicat-el majoritari entre els facultatius- es mobilitzen per laper diversos fronts -jubilacions, èxode a l'estranger, traspàs a la privada o renúncies- i l'impacte de la sobrecàrrega de feina en l'atenció a la ciutadania. Si bé en un inici elva celebrar que es donessin dos mesos en la convocatòria de la vaga per arribar a un acord, aquest no s'ha acabat produint. De fet, la setmana passada el consellerva defensar que el sistema sanitari és d'"excel·lència" i va recordar als metges que els recursos "són els que són".En la quantitat de professionals, preocupa el fet que els pròxims anys es perdran uns 9.000 metges peri perquè hi ha facultatius que estan avançant la seva retirada "perquè ja no poden més". També alarma la fugida de professionals que se'n van a altres països europeus amb millors condicions. En aquest sentit, els sindicats reclamen millorar els sous. Una altra carpeta pendent és lai lasetmanals que altres autonomies ja implementen.La crida a vaga s'emmarca únicament en el col·lectiu de metges, i no implica altres sindicats amb la resta de professions implicades en el sector sanitari. Amb les actuals xifres, doncs, s'estaria interpel·lant uns. Pel que fa als, elfixa el normal funcionament d'urgències i de les unitats especials com lesi els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia de necessitat vital. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable i l'atenció d'emergències al 061. La resta de serveis seran com en un dia festiu.Els sindicats educatius faran vaga després de mesos de negociacions sense èxit amb el. La nova mobilització es produeix després de la sobrecàrrega arran de la necessitat de refer horaris per facilitar les noves incorporacions, a mig curs, per fer efectiva la reducció de l’hora lectiva. Per altra banda, es demana un pacte d'estabilitat del personal interí i que es faci un concurs restringit per a aquest col·lectiu, a banda de reduir el percentatge d'als centres. Queda pendent també negociar un calendari per revertir la resta de, punt que va quedar fora de l' acord del setembre . En aquest sentit, els sindicats demanen augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB català, equiparar els sous dels professors de formació professional i poder reduir en dues hores lectives l'horari dels docents majors de cinquanta anys.Per part del Govern, el consellerva assegurar a principis d'any que "no s'entén" la vaga convocada pel sindicatperquè s'estava a punt de signar un nou acord, que finalment no s'ha produït. Cambray va obrir la porta al fet que el curs vinent comenci el mateix dia per a infantil, primària i secundària, i no en diferents dies com va passar al setembre. Les dates serien "similars" a les de l'avançament d'enguany. Sobre la vaga, va insistir que es pot evitar, però que no depèn d'ell.En relació amb els serveis mínims, Treball ha fixatd'infantil a secundària. Segons l'ordre dictada per la conselleria, hi ha d'haver també una persona de l'equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d'educació especial, les llars d'infants i pel que fa al personal de monitoratge de menjador, servei de cuina, d'acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.El sector del taxi ha estat l'últim a adherir-se a les mobilitzacions dels professors i dels metges. L'objectiu és "col·lapsar Barcelona" i serà, amb una aturada de quatre hores -de 10 a 14 hores- a la, la prèvia de la mobilització del 31 de gener i fins al 3 de febrer, en què els taxistes ja han advertit de "bloquejos" coincidint amb lade l'audiovisual que se celebrarà a la. Les peticions que fan els taxistes, liderats pel sindicat Élite Taxi, són tres.La primera, que hi hagi un canvi de normativa que especifiqui que aplicacions com-que serveixen per connectar usuaris amb taxistes i organitzar trajectes- siguin considerades "operadores de transport" i no companyies de la societat de la informació. En segona instància, es demana que es limiti a un màxim del 15% del total de taxis adscrits a cada operador de transport -com Free Now, però també com, que inclouen taxis a la seva flota- per evitar "monopolis o oligopolis" que després utilitzin aquesta força per apujar preus o liberalitzar el sector. I, per últim, que els cossos de seguretat i l'administració sancionin tots els vehicles que actualment operin sense llicència, després que hagi entrat en vigor el darrer decret català del sector, que limita les autoritzacions.