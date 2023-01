Una màquina llevaneu al polígon de les Preses. Foto: Pau Masó



La neu ha arribat aquest dimarts a la Garrotxa. Ho ha fet tard, cap a mig matí. Ahan començat a caure volves, sobretot, al sud de la comarca a la. A aquests municipis és on, de moment, la neu ha caigut amb més intensitat.També han caigut algunes volves a, tot i que amb més timidesa i en forma d'aiguaneu. A, la nevada s'ha enganxat a alguns camps de conreu.Tot plegat ha fet que s'activessin algunesque es preparaven al polígon de les Preses.De moment, la neua les zones més poblades i la previsió és que no faci una gran nevada. Fins ara, les imatges són de postal.On sí que ha començat a agafar la neu és a les parts més altes del vessant sud de la Garrotxa. Així està la carretera C-153 a al Vall d'en Bas direcció a Rupit.Al migdia la nevada ha cessat. Ha estat llavors quan s'han començat a veure les zones més emblanquinades de la comarca. Una d'elles és la serralada transversal a. A les zones més altes de la caras'han acumulat uns dosde neu.La neu també ha deixat blanques algunes zones per sobre dels 600 metres a. Sortosament,i no s'ha hagut de tallar cap carretera.La previsió és que. Això farà que les possibilitats de tornar a veure nevar a la Garrotxa aquest dimarts siguin més baixes.