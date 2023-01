​Teisa, sobre la prohibició dels patinets elèctrics: «És una mesura polèmica»

A partir del pròximja no es podran pujar patinets elèctrics al transport públic de Catalunya. La mesura, de moment, serà temporal per a un període dei s'estendrà a tota mena de transport: tren, autobús o metro.La prohibició l'ha pres la Generalitat de Catalunya a instàncies de l'després que el passat novembre s'encengués un patinet elèctric dins un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat . El foc va deixar tres persones ferides lleus i va provocar que s'aturés la circulació.Davant la prohibició, l'empresa de transports amb autobús Teisa assegura que. El seu gerent,, defensa la combinació dels diferents tipus de transport: "És una mesura polèmica perquè entenem que hi ha d'haver intermodalitat i combinació dels diferents models de transport, tant el més massiu com el més individual".Tot i que la mesura trenca la possibilitat de combinar l'ús de vehicles de mobilitat personal amb el transport públic,. El gerent de la companyia gironina assenyala, però, a la manipulació de les bateries: "Entenc que és polèmic perquè és problema, més que el vehicle, de la bateria o que siguin vehicles que potser hi està proliferant la manipulació d'aquestes bateries. Però, clar, òbviament tenen bateries també els mòbils, els ordinadors, les cadires de rodes elèctriques i les bicicletes".Davant tot plegat, Teisa entén la situació i assegura que, de moment,i reclamen que d'aquí a sis mesos "estigui clar" què s'ha de fer amb els patinets.