​Un cotxe s'estampa contra un concessionari a Olot

Imatge de l'entrada del concessionari després de l'accident Foto: Cedida

El vehicle destrossat al diposit municipal Foto: Cedida



El vehicle va impactar primer contra la rotonda i després va estampar-se al concessionari Foto: Cedida

Un cotxe va estampar-se aquest diumenge de matinada contra un concessionari a Olot. Els fets van passar a la zona del polígon del Pla de Baix. El vehicle sortia de la ciutat per l'. El conductor no va veure la rotonda que hi ha al costat del supermercat Aldi, va passar-hi per sobre sense frenar i va seguir en línia recta i sense control fins a estampar-se alque hi ha a la zona.L'accident va provocara la rotonda i als vehicles de mostra que hi havia aparcats fora el concessionari. Alguns vidres i part de la façana de l'establiment també va quedar malmesa. El conductor del vehicle va quedar ferit.