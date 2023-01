​Destrossen el muntatge de Salvem les Valls en contra de la variant d'Olot

L'acció reivindicativa que Salvem les Valls va fer divendres passat, L'entitat va plantar una trentena de creus per simbolitzar "l'enterrament" dels aqüífers i les terres agrícoles que suposarà la construcció de la variant. Es tractava d'una acció simbòlica que l'entitat ja va fer el 1999 pels túnels de Bracons i que ara repetia davant la construcció de la variant d'Olot i les Preses.Diumenge l'acció va patir. Ubicat en un terreny de gespa a tocar de la carretera de les Preses, el muntatge va aparèixer destrossat amb la majoria de creus trencades i a terra. Segons l'entitat,i ho cataloguen directament com una. En un comunicat, Salvem les Valls rebutja l'atac "sense matisos" i acusen els autors anònims que ho han fet de "tenir tan poc respecte pel territori com per la llibertat d'expressió".L'entitat assegura que seguiran expressant-se amb respecte i posant per davant la paraula i conviden a tothom debatre i a contrastar parers.