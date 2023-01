Els Gaudí 2023 són la festa d'«Alcarràs»

La Carla Quílez, vencedora a la nova categoria de Millor interpretació revelació després d’endur-se la Conxa de Plata al passat Festival de Sant

Jaume Figueras, en el moment de rebre el Gaudí d'Honor Foto: ACN

Sentit homenatge a Agustí Villaronga

Palmarès XV Premis Gaudí MILLOR PEL·LÍCULA

Alcarràs, de Carla Simón



MILLOR PEL·LÍCULA EN LLENGUA NO CATALANA

Pacificton, d'Albert Serra



MILLOR DIRECCIÓ

Carla Simón, per Alcarràs



MILLOR DIRECCIÓ NOVELLA

Mikel Gurrea, per Suro



MILLOR GUIÓ ORIGINAL

Alcarràs



MILLOR GUIÓ ADAPTAT

Un año, una noche



MILLOR PROTAGONISTA FEMENINA

Vicky Luengo, per Suro



MILLOR PROTAGONISTA MASCULÍ

Pol López, per Suro



MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

Alcarràs



MILLOR PEL·LÍCULA DOCUMENTAL

El sostre groc, d'Isabel Coixet



MILLOR CURTMETRATGE

Harta, de Júlia de Paz



MILLOR PEL·LÍCULA PER A TELEVISIÓ

Sis nits d'agost



MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Pacifiction



MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA

Ángela Cervantes, per La maternal



MILLOR ACTOR SECUNDARI

Álex Brandemühl, per Historias para no contar



MILLOR INTÈRPRET REVELACIÓ

Carla Quílez, per La maternal



MILLOR MUNTATGE

Un año, una noche



MILLOR MÚSICA ORIGINAL

Un año, una noche



MILLOR DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA

Pacifiction



MILLOR VESTUARI

Los renglones torcidos de Dios



MILLOR SO

Un año, una noche



MILLORS EFECTES VISUALS

Un año, una noche



MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

Los renglones torcidos de Dios



MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ

Tadeu Jones 3



MILLOR PEL·LÍCULA EUROPEA

Cinco lobitos



PREMI DEL PÚBLIC A LA MILLOR PEL·LÍCULA

Alcarràs



GAUDÍ D'HONOR

Jaume Figueras

No podia ser d'una altra manera.ha estat la gran triomfadora d'unsmarcats per la mort d', un dels millors cineastes de la història de Catalunya. El film deha recollit els fruits que va plantar la victòria a la Berlinale el passat febrer de 2022, en un any que es consagrava com una cursa fins als guardons de l'. Encara que el film de Simón ha posat el colofó de la nit, amb cinc guardons també hi ha hagut espai per repartir premis a altres grans produccions catalanes com, d'Isaki Lacuesta, amb qui ha empatat en xifra total de premis. En l'apartat de guardons d'interpretació, també una collita diversa, escenificant el gran any 2022 que ha suposat pel cinema català.un any després de l'estrena del seu film, ha rebut el merescut reconeixement en Millor Direcció als Gaudí 2023. És la quarta dona, de manera consecutiva, que guanya aquesta categoria.ha tornat a ser reconegut als Gaudí en la categoria de. El director de Banyoles, que no era present al MNAC perquè volava a Los Angeles, va captivar elamb la seva obra.ha estat reconeguda com la Millor Actriu als Gaudí 2023 gràcies a la seva feina, gairebé catàrtica, a Suro. El gran colofó per al film del'ha escenificat, qui ha guanyat el premi a Millor Actor, també protagonista a Suro. L'intèrpret ha tingut molt bones paraules per tots els seus companys nominats, especialment per a Oriol Pla.és la gran revelació dels Gaudí d'enguany. La barcelonina de 14 anys ha emocionat part de la platea en un potent discurs, madurs i carregat de llàgrimes, en un crit de reivindicació per les mares adolescents. En aquesta línia, la barceloninafa història i es converteix en la primera actriu que aconsegueix un segon Gaudí de manera consecutiva. Amb un discurs emotiu, ha aconseguit el premi pel seu paper a La maternal.ha sumat també el seu segon Gaudí —després de cinc nominacions sense triomf— per Historias para no contar.L'estimat, reconegut i aplaudit periodistaha rebut el Gaudí d'Honor enmig d'una gran ovació de la Sala Oval del MNAC. Públic dempeus i un recordathan estat els trets de sortida de l'homenatge al cronista de cinema que va capgirar el panorama periodístic en la cobertura de cinema. "No li doneu aquest premi a un periodista ni a un crític ni a un cinèfil, sinó a un aficionat", ha explicat Figueras, emocionat, assegut des de la seva cadira per problemes físics."Les coses han canviat molt, però no soc pessimista perquè encara funciona el boca-orella", ha dit el crític, que ha recordat totes aquelles sales desaparegudes com el Windsor, els cinemes Urgell o l'Astoria., sobre la gran collita del 2022 amb "collites tan bones com els préssecs", però també amb Albert Serra, "més reconegut fora que a casa". El darrer record, evidentment, per Agustí Villaronga.Laha estat l'encarregada d'obrir la cerimònia amb un repàs de les millors bandes sonores de la cinematografia catalana que ha estat premiada en els quinze anys d'història dels Premis Gaudí. Judith Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, ha incidit de manera categòrica en el fet que la indústria catalana continua creixent en projectes, internacionalització, premis i reconeixement "però encara cal apostar més per fer cinema català". En un breu discurs acompanyat del vicepresident Carlos R. Ríos, han inciditdel finançament de la cinematografia catalana. Colpits per la mort de Villaronga , l'Acadèmia del Cinema Català ha admès que la seva pèrdua els ha obligat a moure part del pla per a la gala d'aquesta nit de diumenge. Judith Colell, presidenta de l'entitat, ha recordat el cineasta com un dels més importants de tots els temps al nostre país i ha assegurat que, després del dol per la seva mort, l'acadèmia ha volgut retre-li un sentit homenatge. Aquest ha anat acompanyat de la intenció inicial dels organitzadors de la gala, que han posat el focus en les bandes sonores de les pel·lícules més rellevants de la cinematografia de Catalunya. La primera ovació per al director català ha estat emotiva, especialment per a l'anterior presidenta de l'Acadèmia,, gran amiga del cineasta. La més gran de totes, amb tota la Sala Oval del MNAC dempeus, ha estat en el moment que, presidenta de l'Acadèmia, ha pujat a l'escenari i ha tingut unes paraules per ell.De Villaronga tots els actors, cineastes, productors i membres de la indústria catalana, han tingut bones paraules. Encara que la seva filmografia és immensa, del seu Pa Negre va néixer un esclat immens de nova fornada de creadors, gràcies al seu èxit també als Premis Goya, on va tornar a posar el focus a què es feia a Catalunya., amb l'homenatge final a Villaronga.ha interpretat La plaça del diamant per acompanyar el record a totes les personalitats del cinema català que han perdut la vida aquest any que deixem enrere.Els Gaudí han celebrat la seva quinzena edició en un dels millors anys que es recorden per a les produccions catalanes. Tot i això,, curtmetratges i documentals del nostre país. Tot i això, 10 de les produccions nominades són en llengua catalana, quatre més que l'any que ve.