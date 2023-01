Què fer aquest cap de setmana a la Garrotxa: 27, 28 i 29 de gener

Des de NacióGarrotxa t'apropem una selecció de les activitats més destacades que s'han programat a la Garrotxa per aquest cap de setmana del 27, 28 i 29 de gener.

Sant Feliu de Pallerols: poesia musicada

El pastisser d'Olot Lluís Riera i el pastor de Riudaura Marc Muntanya porten el seu espectacle de música i poesia a Sant Feliu de Pallerols. Tindrà lloc a la sala de Ca les Hermanes el divendres a les 20 h. Les entrades es poden adquirir al mateix dia al lloc de l'espectacle a un preu de set euros.

Olot: concert d'Estruç

Després del seu àlbum de debut, Peça fugaç (2018), Estruç es desmarca del seu rock amb ecos de posthardcore i es mou cap a un pop trencat més centrat en la veu. Aquesta nova fórmula és la que serveix de base pel seu nou EP, Kitsch cliché olé (2022), on el grup olotí explora noves sonoritats a través de diferents clixés musicals. En aquesta referència es poden sentir traces de lounge cafeïnat, balades postpunk, aires mediterranis i tropicàlia brasilera, tot això sempre encabit dins el context d’un trio de rock. El concert tindrà lloc aquest divendres 27 de gener a les 21 h al Núria Social.



Vall d'en Bas: taller de mitja amb agulles

Olot: exposició de Domènec Moli a l'Àmbit Sant Lluc

El, el Centre de Cultura de Can Trona acollirà un taller per aprendre a fer mitja. Està adreçat a persones que ja dominin la tècnica bàsica i vulguin fer un pas més per a començar a fer peces senzilles, com gorres o guants. S'explicarà com combinar bé número d'agulla amb gruix de la llana; punts d'augment i disminució; i tancar punt (bind off). Tot el material està inclòs. El taller començarà a lesi s'allargarà fins a les 12 h. El preu és dei les inscripcions es poden fer aquí

Aquest dissabte a les 19 h la sala d'art Àmbit Sant Lluc inaugurarà una exposició de les obres que ha col·leccionat al llarg de la seva vida Domènec Moli. En total més d'una trentena d'artistes entre els quals hi ha Comellas, Curós, Bach, Clapera Mayà, Duran, Mir Mas de Xexàs, Quera, Dalí, Xargay o Fita. L'exposició es podrà veure des d'aquest dissabte fins a l’11 de març, cada dijous, divendres i dissabte entre les 18 i les 20.30h amb entrada lliure.



Olot: concert de comiat de Falsterbo