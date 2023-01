​Salvem les Valls «enterra» els aqüífers i terres agrícoles que trepitjarà la variant d'Olot i les Preses

La plantada de creus s'ha fet en un petit terreny de gespa a tocar de la carretera de les Preses Foto: Martí Albesa

"Avui estem d'enterrament", afirmaven alguns dels membres deabans de començar l'amb què havien convocat la premsa aquest divendres a primera hora de la tarda. De seguida tots s'han posat a clavar unai les paraules s'han convertit en acció.Les creus s'han clavat a una parcel·la de gespa just abans d'entrar a les Preses direcció Olot, a tocar de lai molt a prop del traçat de la futura variant. És el mateix lloc on fins fa uns mesos hi havia un tractor fet de bales de palla que també indicava als conductors que estaven entrant en un territori en disputa. Des d'aquest divendres, el tractor de palla s'ha convertit en una trentena de creus blanques acompanyades d'un lema:L'acció de Salvem les Valls és nostàlgica iamb motiu de la construcció del túnel de Bracons. "En aquell moment reivindicàvem l'enterrament de la Vall per la construcció del túnel de Barcons.. Continuem defensant el terreny agrícola de la Vall d'en Bas, l'entorn natural, tot el que tenim aquí, que són els aqüífers, el paisatge, una riquesa que no tothom pot gaudir", diu el president de Salvem les Valls,, qui també ha emmarcat la lluita de l'entitat en el context d'emergència climàtica i energètica actual: "Estem en un moment clau de la societat en què hem de començar a prendre mesures urgents", ha afegit.Segons el president de Salvem les Valls, l'enterrament simbòlic que han construït té: "S'afectarà molt el tema dels aqüífers de la Vall i la zona de les Preses, tots els terrenys agrícoles a la zona de Codella, i el projecte també afecta molt tota l'última zona agrícola que queda a Olot,. Per tant, sí que creiem que és un enterrament simbòlic el que venim a defensar avui, perquè Olot perdrà l'únic entorn verge que té, i les Preses ja veurem què passarà amb tot el tema dels aqüífers si mai s'acaba fent aquesta carretera".Preguntat per si l'enterrament significava que ja donaven per perdudes les opcions d'incidir en el projecte de la variant, Mont ha afirmat que "tot el contrari". L'entitat prepara més accions de cara aquest 2023 i tambéper frenar el projecte de la variant un cop s'hagi redactat el projecte constructiu. Mentrestant, els principals opositors al projecte de la variant d'Olot i les Preses aposten per desplegaren lluita.