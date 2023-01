​Junts dona llum verda a la candidatura de Pep Berga a Olot

Mandat complet i última experiència política

L'assemblea local de Junts a Olot ha donat suport aquesta setmana aperquè sigui el candidat del partit a la ciutat el pròxim 28 de maig. En una assemblea celebrada el passat dimarts, la militància de Junts va aprovar la candidatura de l'actual alcalde per a les pròximes eleccions municipals. Berga ja havia anunciat que tenia voluntat de presentar-se i aquesta setmana el partit ha mostrat el seu suport per tirar endavant la candidatura."Té un suport indubtable de tota la militància. En Pep té el coneixement, el compromís i l'esforç per dedicar-se a la ciutat, sense cap distracció exterior", ha assegurat el president local del partit a Olot,, en roda de premsa aquest divendres.Per la seva banda, Berga ha assegurat que: "Tinc moltes ganes de tancar un cicle. Serà la darrera vegada que em presenti a unes eleccions municipals. Els anys dedicats a l'Ajuntament han estat els més feliços de la meva vida". Entre els projectes que pretén impulsar si repeteix l'alcaldia hi ha el, la, les obres de la, la millora delo la promoció d'. "Després d'una reflexió personal,, la passió, l'energia i les ganes de continuar completant els projectes que hem començat aquest mandat", ha assegurat Berga.El candidat de Junts ha assegurat quei que serà la seva: "Em presento per completar tot el mandat. Mai m'ha agradat aquesta pràctica de retirar-se al final del mandat per promoure una altra persona. Serà la meva última experiència política. L'Ajuntament ha estat una passió per mi. El que m'agradaria fer un cop acabats els quatre anys del pròxim mandat és tornar a la meva feina i acabar els anys que em queden fins a la jubilació, i després llegir i anar amb bicicleta i gaudir de la ciutat d'una manera més pausada"., Berga no ha donat gaires detalls, però ha assegurat que, tot i que també ha obert la porta a "convidar altres persones en el projecte". Entre els noms que, molt probablement, se situaran al capdavant de la llista de Berga hi ha el d'. Tots tres han acompanyat el candidat de Junts aquest divendres en la roda de premsa del partit.