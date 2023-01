​Picabaralla política al ple municipal d'Olot sobre el model de gestió de l'aigua

El primer ple municipal d'Olot del 2023 ja ha deixat entendre que aquest és un any electoral. La sessió plenària ha estat protagonitzada per unaen el debat d'una moció presentada per la CUP que reclamava l'adhesió de l'Ajuntament d'Olot a l' Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP) , una entitat que promou i difon la gestió municipal de l'aigua formada per una cinquantena de membres, entre els quals hi ha els Ajuntaments de Barcelona, Girona, Santa Coloma de Gramenet, Lleida, Berga o Badalona, entre altres.La confrontació ha tingut dos fronts:, qui han votat a favor, i, que han votat en contra. Els cupaires han defensat la seva moció apel·lant als sis anys de concessió que queden a Olot i com un primer pas per. El 2029 caducarà el contracte que l'Ajuntament té amb Agbar i caldrà formular-ne un de nou. "Municipalitzar és llarg i complicat, i per això cal que ho preparem amb temps i no a última hora. Molts ajuntaments es fan enrere perquè no sabien ni com començar", ha dit el portaveu de la CUP, qui també ha defensat la municipalització de l'aigua davant el "context d'emergència social i climàtica".s'ha alineat amb els cupaires i s'ha sumat en la necessitat de començar a estudiar el possible canvi de model: "Malgrat que sis anys ens poden semblar molt, és poc temps.. Calen reflexions oportunes per veure quin és el model per a la nostra ciutat. Si fos el cas, hi ha molt de tràmit a fer", ha assegurat la regidora republicana

Jordi Gasulla, portaveu de la CUP Olot, en una imatge d'arxiu. Foto: Martí Albesa

"Abans de clicar el botó de Twitter, expliqui-ho bé"

L'equip de govern de Junts amb Jordi Güell, el tercer començant per la dreta Foto: Pau Masó

La intervenció delha estat l'avantsala dels arguments de Junts. La regidora socialistaha contradit la CUP i ERC assegurant quei es podria plantejar més endavant, tot i que ha assegurat que el PSC "no és dogmàtic en la gestió pública".Poc després, el regidor d'Urbanisme i de, ha estat contundent en mostrar la negativa de l'equip de govern davant la moció: "Si acceptem aquesta moció, automàticament estem decidint que la gestió de l'aigua sigui municipalitzada.en un ple de l'ajuntament i a quatre mesos de les eleccions". Güell ha explicat que els estatuts de l'Associació on la CUP demanava adherir-se exigeixen que els membres no facin manifestacions públiques en contra de la gestió municipal de l'aigua i, segons Junts, això compromet el consistori olotí abans de fer el debat sobre quin model és millor per a la ciutat.Güell ha proposat a la CUP deixar sobre la taula la moció, iniciar el debat sobre el model que vol i no prendre la decisió amb una moció "d'última hora". Gasulla no ho ha acceptat, s'ha agafat a la seva posició i ha respost fent: "Jo diria que les dades son molt clares, però continuem amb el de sempre: hi ha qui creu que els serveis s'han d'externalitzar i qui creiem que la manera més democràtica de gestionar els serveis públics és la gestió directa".Seguidament,: "Vostè és molt hàbil en voler-me portar a l'hort", ha dit el regidor a Gasulla. "El nostre posicionament no és ideològic, sinó sensat. No dic que el model públic no sigui un bon model, sinó que en deu minuts no podem prendre aquesta decisió. Ho trobo gravíssim". Finalment, Güell ha volgut deixar clar als cupaires el posicionament de Junts: "Si us plau, un cop hàgim votat,, expliqui-ho bé: no digui que aquest equip de govern està en contra de la gestió pública de l'aigua, perquè no és cert. El que volem és obrir un debat obert i sincer per decidir què és el millor per Olot".La CUP i ERC han respost conjuntament al discurs de Güell afirmant que ells tenien molt clar el debat i el seu posicionament davant els models de gestió de serveis municipals., ha dit Barnadas, responent al regidor d'Urbanisme, a qui li ha retret les vegades que s'ha tancat la porta a la municipalització d'altres recursos com l'energia o el transport públic de la ciutat i ha demanat urgència i seriositat per obrir el debat sobre la municipalització. Per últim, Gasulla ha respost a Güell dient-li quei ha volgut evidenciar la ideologia de Junts: "Ideològicament sí que s'han posicionat en coses. És lògic que hi hagi una defensa ideològica. Són de Junts. Hi ha un partit polític, una ideològica i una línia econòmica". El regidor cupaire també ha puntualitzat que la moció no servia per "municipalitzar automàticament el servei", sinó per entrar a formar part d'una associació que "ens pot ajudar a fer el debat abans de prendre decisions".Al final,i tots els partits han coincidit en una cosa: cal posar a debat el model de gestió de l'aigua a Olot. També n'han evidenciat una altra: s'acosten eleccions.