​La Garrotxa acollirà una estada internacional entre joves sobre justícia climàtica

La Garrotxa serà la seu de la quarta estada del Youth Action for Nature and Well-Being , un projecte internacional desenvolupat per la cooperativa garrotxina, juntament amb, i que compta amb finançament europeu. Es tracta d'un projecte que busca. La iniciativa consisteix a reunir joves de diferents països en diverses estades a indrets diferents del continent.Des del 2021 ja s'han fet. Aquest 2023 la quarta serà a la Garrotxa, concretament a un mas de Sant Feliu de Pallerols. En total una trentena de joves, dels quals una vintena seran internacionals, conviuran durant cinc dies en una estada que inclourà. Es donaran eines per la gestió d'organitzacions, es faran tallers sobre el treball en equip, s'exposaran estratègies per fer xarxa o es parlarà del rol i el paper de la figura de l'activista.L'estada a la Garrotxa es durà a terme deli les inscripcions estan obertes. Fins al pròxim dilluns 6 de febrer els joves garrotxins o gironins d'entre 16 i 25 anys que vulguin apuntar-se poden fer-ho clicant aquí . En total hi ha, ja que la resta estan reservades per als participants internacionals. Els participants, pel fet que l'estada és gratuïta i és finançada amb fons europeus.