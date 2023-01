​Territori vol el «màxim consens» entre municipis per les variants d'Olot i les Preses

Juli Fernández ha fet aquest dimecres la primera visita a la Garrotxa com a conseller de Territori Foto: Martí Albesa

El nou Departament de Territori d'ERC amb el nou conseller Juli Fernández al capdavant, ha fet aquest dimecres la primera visita a la Garrotxa. Ha estat per posar en funcionament el primer autobús 100% elèctric a demanda del país . Durant la visita, Fernández ha estat preguntat persobre la variant.El conseller ha explicat que aquest mateix dimecres, el director de Mobilitat i Infraestructures,, es reuneix amb els tres ajuntaments implicats (Olot, Vall d'en Bas i les Preses) amb la voluntat de. "Avui el secretari té trobades amb els diferents alcaldes afectats per tal de poder construir aquest consens i a partir d'aquí iniciar tota la part del projecte constructiu de la variant, construint aquest projecte consensuat", ha dit Farnández.Les trobades d'aquest dimecres amb els ajuntaments seran individuals. El Departament es reunirà amb els alcaldes d'Olot, les Preses i la Vall d'en Bas de manera separada. "El que ens cal és quei, per tant, construir-lo amb les alcaldies de la comarca és imprescindible i és el que nosaltres farem", ha afegit el conseller.Tot i parlar de consens, Fernández: "És una etapa que s'ha de fer. Nosaltres quan vam arribar vam veure que no l'havíem fet i el que fem és entomar-la i trobar aquest consens per tal de tirar-la endavant". El màxim representant del Departament de Territori considera que l'escenari actual permet "construir consens". Per Fernández, és important situar-se en el projecte i les reunions d'aquest dimecres han d'ajudar en aquest sentit, a més de recollir les propostes que poden plantejar els municipis i incorporar-ne "el màxim" en el projecte.De fet, el projecte de les variants d'Olot i les Preses ja es troba en. Abans de deixar el càrrec el setembre passat, l'exconseller Puigneró va adjudicar el juliol la redacció del projecte constructiu . D'aquesta manera, es va deixar lligat que s'iniciés la redacció del projecte. Ara, però, amb l'arribada d'un nou conseller i un nou partit al Departament, i mentre el projecte executiu s'està elaborant,per buscar el màxim consens, tot i que el traçat de la infraestructura va quedar encarrilat amb els estudis informatius i d'impacte ambiental.