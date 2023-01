​La Garrotxa posa en funcionament el primer bus elèctric a demanda de l'estat espanyol

El conseller de Territori, Juli Ferández, amb l'alcalde de la Vall, Lluís Amat Foto: Martí Albesa

El primer bus elèctric de TEISA

La Garrotxa es converteix des d'aquest dimecres en un territori pioner en el transport 100% elèctric. La Vall d'en Bas es converteix en. Es tracta d'un dels vehicles que fa els trajectes que des de fa un any i mig es porten a terme al municipi amb el servei Clic.cat que fa parada a la Vall d'en Bas, Riudaura, les Preses i Olot.L'autobús és un vehicle petit de TEISA de sis metres d'allargada amb, 10 de les quals assegudes. Té una potència dei una autonomia de. La velocitat màxima és dei pot pujar pendents del 25%. El motor elèctric és de BMW i emet un 0% d'emissions. Està previst que cada nit es carregui i també pugui endollar-se a les cotxeres de la companyia quan no hi hagi servei durant el dia. L'autobús no fa soroll i també està adaptat per a persones amb cadira de rodes.El conseller de Territori,, ha estat present a la presentació de l'autobús al centre de Cultura i Natura de Can Trona: "A la Vall d'en Bas, en el món rural, generem espais de lideratge. Lideratge contra el canvi climàtic, de la resposta, de les necessitats de la gent, en definitiva de fer la vida una mica més fàcil. Això és el que avui estem fent i crec que tenim motius per somriure i sempre intentem millorar".Per la seva banda, l'alcalde de la Vall d'en Bas,, s'ha mostrat molt satisfet de poder aconseguir la fita des del món rural: "El dia d'avui l'assenyalarem en vermell. El primer transport elèctric a demanda és a la Vall. És molt significatiu que hagi estat un entorn rural i no urbà. Per mi això diu molt de la política de la Generalitat. Que s'hagi fet aquesta aposta en un entorn com el nostre és doblament d'agrair".El vehicle que s'ha posat en funcionament a la Garrotxa ésen 103 anys d'història. Actualment, l'empresa té sis vehicles híbrids urbans a Girona, set interurbans i preveu posar en funcionament els primers quatre autobusos elèctrics urbans de dotze metres a Girona a finals d'aquest any.Sobre la possibilitat de veure autobusos elèctrics que facin trajectes llargs com Olot-Barcelona, el gerent de TEISA,, diu el següent: "No hi ha una maduresa tecnologia per tenir autobusos elèctrics de més de 350 quilòmetres d'autonomia avui en dia. En els entorns urbans on el servei arrenca i para i té regeneració d'energia és més factible que un interurbà que va a Barcelona per autopista i va gastant sense regenerar".La presentació del primer autobús elèctric a demanda de TEISA i del país s'ha fet aquest dimecres al Centre de Cultura i Natura de Can Trona de la Vall d'en Bas . Ha comptat amb la presència de, conseller de Territori de la Generalitat;, secretari de Mobilitat i Logística;, Director General de Transports i Mobilitat;, alcalde de la Vall d'en Bas;, president del Consell Comarcal de la Garrotxa;, director-gerent de TEISA i, president del Consell d'Administració de la companyia.