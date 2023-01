​La Mitja Marató de la Garrotxa recollirà donatius per Càritas

Laque organitza elagafarà aquest 2022 un caràcter solidari. El club olotí ha firmat un conveni de col·laboració ambque permetrà que la prova recapti fons per als programes de l'entitat social a la comarca. En concret, es destinaràa Càritas que pagarà l'esportista.Càritas Garrotxa aportarà també voluntaris a l'organització de la cursa que se celebrarà eli que habitualment compta amb uns. A més de la mitja marató, també hi haurà la vuitena edició de la cursa popular de 10 quilòmetres. També hi hauràper aquells ciutadans que no participin a cap de les curses, però vulguin col·laborar igualment amb Càritas."Creiem que som una de les entitats de les comarques gironines que més veu podem donar a entitats d'aquest caire social. Estem molt contents de col·laborar amb una entitat que treballa per fer més justa la convivència a la nostra societat", ha dit la presidenta del CNO,, en la presentació de la cursa.El conveni signat aquest dilluns entre Càritas i el club olotí és la quarta aliança de l'entitat social amb clubs esportius de la comarca. Càritas Garrotxa compta també amb convenis amb la Unió Esportiva Olot, el Club Patinatge Olot i l'Hoquei Olot. "Ens sembla que és. És important que el missatge de Càritas trobi entitats que li facin ressò. Necessitem que la societat civil s'impliqui i compta amb el Club Natació Olot és una força tremenda", ha dit el president de Càritas a la Garrotxa,Les dues entitats han coincidit en el fet que la col·laboració en la Mitja Marató de la Garrotxa és el primer pas per anar obrint noves vies i ampliant el conveni que s'ha signat. Segons Càritas, actualment 1 de cada 4 catalans està en situació de vulnerabilitat i les necessitats socials han augmentat un 33% des de l'aparició de la pandèmia. Afirmen que la Garrotxa no s'escapa d'aquesta realitat i també existeixen persones "amb vulnerabilitats molt grans".