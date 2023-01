​La CUP Olot denuncia «greenwhasing» de l'equip de govern amb la pista de gel

Demanen alternatives a la pista de gel i una oferta d'oci sostenible

La CUP s'ha mostrat novament crítica amb la pista de gel d'Olot que aquests dies s'està desmuntant a la plaça Major. El partit ja va mostrar la seva oposició abans del muntatge de la instal·lació i ara, ho ha tornat a fer.Els cupaires creuen queamb la pista de gel, és a dir, han difós que l'equipament era ecològic, quan en realitat no és respectuosa amb el medi ambient. " S'ha dit que la pista de gel gastava menys que el fet que ens estiguem dutxant a casa i que l'energia era verda i no passava res si estàvem gastant. S'ha comparat la despesa energètica imprescindible d'una família a casa seva amb una despesa completament prescindible com és refredar gel en un mes de desembre que ha estat dels més calorosos", diu un dels membres de la CUP,Segons càlculs de la CUP, a través dels barems que marca l'entitat ecologista Ipcena , la pista de gel d'Olot (de 352 metres quadrats) del que s'havia anunciat , hauria suposat uns 29.000 kW d'energia i hauria emès deu tones de CO2.Amb les dades a la mà, la CUP reclama alternatives "compatibles amb el canvi climàtic" comcom s'ha fet a Ripoll, Barcelona o Arenys de Munt. A més, també defensen les propostes com el Nadal Diver o el LLOP que hi havia fa uns anys a Olot.Els cupaires reconeixen que, però consideren que hi ha alternatives a la pista de gel que poden oferir bons resultats. "La necessitat que hi hagi un espai de dinamització al Nucli Antic és evident i necessari, però creiem que és una manca de conscienciació ecològica i un cost energètic desmesurat", diu Lluís Riera, membre de la CUP. "L'oci d'aquesta ciutat ha de ser participatiu i que treballi amb una sèrie de valors de responsabilitat social i ecològica. Aquesta pista no té una voluntat nadalenca, educativa o de transformació social, sinó que és merament", afegeix Riera.La pista de gel d'Olot es va obrir el dissabte 17 de desembre i es va tancar el 8 de gener. En total va comptar amb més de 9.300 patinadors , la dada més elevada de participació que hi ha hagut en les onze edicions que s'ha instal·lat la pista a la plaça Major.