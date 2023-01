​El carril bici de l'avinguda Girona d'Olot serà pintat i provisional

L'avinguda de Girona tindrà pròximament un carril bici, però no serà com la resta que hi ha a la ciutat. En el seu cas, la dimensió de la via i el fet que l'Ajuntament no hagi vist clar treure els aparcaments, ha fet que el consistori optés per. D'aquesta manera, doncs, el carril bici de l'avinguda serà pintat, en lloc de segregat.El recorregut passarà per damunt la calçada de l'avinguda Girona i, com també ho fan ara,. La diferència és que se senyalitzarà la via ciclista amb pintura a terra i altres senyals.Després d'estudiar-ho, el consistori ha optat per aquesta solució que consideradesprés deque, tot i ser retirades, no haurien permès complir amb la normativa de carrils bici: "Encara que haguéssim tret els aparcaments, el bicicarril no hauria complert la normativa pel que fa a les dimensions. A més a més, va coincidir amb el tancament d'una gran superfície comercial del barri que va complicar encara més l'aparcament. Per tant, amb coherència amb el que ens feien arribar els comerços i veïns del barri,", explica el regidor de Mobilitat,El consistori esperarà a la futura reordenació viària de la zona per posar sobre la taula la construcció d'un carril bici segregat. ". Però això no es farà ni a curt ni a mitjà termini, i provisionalment per protegir els ciclistes hem de fer aquesta mena de senyalització que està acceptada i reconeguda com una senyalització de vies ciclistes a les ciutats", diu l'alcalde[noticiadiari]10/26678[noticiadiari]El pintat del nou carril bici de l'avinguda Girona es preveu que es faci. D'aquesta manera, l'Ajuntament donarà continuïtat al carril bici que s'està construint a la carretera de les Tires i que estarà acabat en qüestió de dies. Amb els dos vials connectats, els ciutadans podran moure's en bicicleta des del centre de la ciutat fins a les Tries a través de carrils bici.