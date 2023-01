​Bicis Actives repara i dona 18 bicicletes a persones vulnerables a Olot

ja ha aconseguit reparar i cedir 18 bicicletes a persones vulnerables amb menys d'un any. El projecte, reimpulsat el 2022,, de les quals més de la meitat s'han entregat a famílies, persones o col·lectius amb pocs recursos.L'objectiu del projecte, en el qual hi col·laboren l', té per objectiu facilitar bicicletes a persones en situació de vulnerabilitat, potenciant models de transport i mobilitat més sostenibles i sistemes d'economia circular que permetin recuperar bicicletes en desús per donar-les-hi una nova vida.Per optar-hi, qualsevol ciutadà pot adquirir una de les bicicletes que s'arreglen amb la condició que estigui avalat pelo alguna de les altres entitats que formen el projecte de Bicis Actives. A part d'afavorir els col·lectius vulnerables, el projecte també fa tallers i formacions sobre reparació de bicicletes. El pròxim (el tercer que es fa) serà aquestd'11 a 13 h al Firal Petit.Bicis Actives és una iniciativa que va sorgir del teixit associatiu olotí l'any, impulsadapel Núria Social , i que es basava a recuperar bicicletes i cedir-les a participants senserecursos que participaven de les activitats de l'EstiuCOOP. El 2022, amb la

consolidació del projecte , la integració d'Adad L'Encant i Aula Format i el conveni decol·laboració amb l'Ajuntament d'Olot, el projecte ha emprès un nou camí amb la voluntatde recuperar bicicletes i deixar-les a punt per ser utilitzades.En cas de requerir una bicicleta i no disposar-ne, només cal contactar amb l'entitat BicisActives, que es troba situada al carrer Fluvià número 18. El seu horari és de dillunsa divendres de 9 a 13 h i es pot contactar amb els responsables a través del correubicicletesactives@gmail.com o el telèfon 623 57 36 90.