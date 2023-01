​El Primer Pis del Teatre Principal d'Olot torna a obrir portes

Eltorna a reactivar la iniciativa Al Primer Pis. Es tracta d'una activitat que consisteix a. Des del 2020, el projecte ha estat parat a causa de la pandèmia i aquesta temporada teatral ja s'ha tornat a posar en marxa.Al Primer Pis permet que personesanys puguin veure a un preu molt reduït espectacles programats per a estudiants. Un d'ells serà aquest dimarts 17 de gener.oferirà un espectacle en què es donen a conèixer els instruments als alumnes que ocupen la platea. La setmana que ve, el dimecres 25,també farà una funció escolar oberta a persones grans.Segons la responsable dels recursos educatius d'Olot,, la iniciativa comptava amb força afluència abans de la pandèmia: "És un projecte que tenia molt d'èxit. Molta gent gran venia a veure teatre perquè són propostes professionals de molta qualitat".Les persones que vulguin aprofitar per veure alguna de les funcions d'Al Primer Pis ho poden fer pel mòdic preu de. L'entrada es pot comprar el mateix dia de l'obra a la taquilla del teatre olotí. En total, al primer pis del Teatre Principal hi ha una capacitat per a cinquanta espectadors