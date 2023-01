​Educació reforça els centres educatius de la Garrotxa amb una trentena de nous professors

Què més fa falta als centres educatius?

Des de l'1 de gener les escoles i instituts compten amb més professors. El Departament d'Educació ha contractat 3.566 dotacions de professorat per als centres educatius públics per compensar la reducció d'una hora setmanal en l'horari lectiu del professorat pactada amb els sindicats. Aquesta ampliació de plantilla ja és efectiva des d'aquest mes de gener iLes dotacions adjudicades a la Garrotxa equivalen a, ja que una dotació és un professor en jornada completa, tot i que alguns centres han aprofitat per redistribuir jornades i encaixar, segons les necessitats, les dotacions que els hi tocaven. És el cas del Bosc de la Coma d'Olot , on han obtingut: "Ens ha vingut un professor de fora i els altres cinc els hem obtingut d'ampliar les mitges jornades del centre a jornades completes.. Vam optar per mirar les necessitats pedagògiques que hi havia al centre i decidir com distribuíem les dotacions dins les especialitats", diu el seu directorEls centres remarquen que el reforç és benvingut, tot i que. Això els ha suposat un esforç haver de reorganitzar l'horari lectiu i de professorat a mig curs: "Voldríem molts més professors, però benvinguts siguin. Sí que. És una cosa que es podia esperar a final de curs o començar el setembre. Elaborar uns horaris d'un institut gran com el Bosc de la Coma ens hi estem dos mesos", diu Valls.Els centres també alerten que: "Es necessiten altres figures pedagògiques, com un tècnic d'integració social o tenir més dotacions a les aules d'acollida. Calen professionals més específics per atendre la diversitat a tots els centres", explica el director del Bosc de la Coma.La incorporació dels nous professors s'ha fet d'acord amb els procediments regulat de la borsa de treball de personal docent. A les comarques gironines s'han assignat(195,5 a primària i 267 a secundària). A la Garrotxa s'han assignat un 7,5% de les dotacions totals de la demarcació. Amb la reducció d'hores lectives,: 23 hores setmanals lectives per als mestres d'educació infantil i primària; 20 hores per als d'educació de persones adultes i 18 hores per al professorat que imparteix la resta d'ensenyaments de règim general i especial.