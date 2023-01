A l'espera de judici

Sota el lema "Cultura contra la repressió", Els 9 d'Olot celebren aquest dissabte una jornada per recollir fons per fer front a les seves causes. Són les nou persones investigades pels aldarulls que es van produir el 2021, durant un acte de Vox al municipi. Els actes han començat a quarts d'una amb, on han participat tres dels encausats (Flavi Asperó, Jordi Torné i Ignasi Araluce), però també altres investigats per causes similars com Carla Costa o Lluc Huguet."L'acte neix de la resposta col·lectiva per poder pagar els advocats i les multes que vindran". Així ho explica Asperó, un dels investigats per haver participat en les protestes que hi va haver al Firalet d'Olot el 10 de febrer del 2021 , quan una concentració contrària a un acte electoral de Vox pel 14-F va acabar en càrregues policials.De moment, set ja han estat citats a declarar . Va ser al setembre, quan per unanimitat es van acollir al dret a no fer-ho. A les portes dels jutjats, van rebre el suport d'una cinquantena de persones. Els dos restants estan a l'espera de rebre la citació per anar a declarar., però assegura que, per ara, es preparen i que. Ignasi Alaruce, un altre dels nou investigats a Olot, ha afegit: "Seguim a l'espera, però ens hem d'organitzar per tot el que vindrà perquè segur que vindrà".En aquesta línia, totes les intervencions a la taula rodona han reforçat la idea queentre els diversos investigats i els afins a la causa perquè "mai saps qui serà el següent". "Avui soc jo i demà pots ser tu", ha ditque ha afegit que "últimament s'està fent una repressió bastant invisible, en què algú dona la cara per tots els manifestants d'una acció". I això, ha dit, et fa "plantejar les conviccions" i aspectes com "si s'ha d'anar amb la cara descoberta o no, per evitar que t'identifiquin".ha tancat el diàleg dient que "si seguim lluitant, hi continuarà havent repressió". I ha afegit que "davant de la repressió, simplement podem organitzar-nos i estar preparats". Els actes a la plaça Campdenmàs, on es concentra tota la jornada, s'allargaran fins a la una de la matinada amb concerts.