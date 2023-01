​L'Ajuntament d'Olot destinarà gairebé 500.000 euros a pintar les façanes de la plaça Major

Imatge actual de la plaça Major d'Olot. Foto: Pau Masó

S'aprofitarà per agafar compromisos amb els propietaris de pisos buits

Fa poques setmanes l'Ajuntament d'Olot va aprovar inicialment al ple municipal les bases que regulen les subvencions per a lade les façanes de la plaça Major. Es tracta d'una convocatòria d'ajuts que s'inclou en el pla de millora de la plaça que es va aprovar a finals del 2022 i pretén fer.[nointext1]L'Ajuntament dotarà la convocatòria per pintar façanes ambque s'afegiran als tambéque detalla el projecte de millora de la plaça. En total, doncs,que implicarà el canvi de parterres, el soterrament dels cables elèctrics, la reparació dels desaigües, la retirada d'aparells d'aire condicionat i tendals, l'estandardització de les terrasses i la millora cromàtica de les façanes., però amb la convocatòria que ja s'ha aprovat, l'Ajuntament. D'aquesta manera, el consistori vol que la majoria de veïns ho tirin endavant. En total hi ha 19 façanes que donen a la plaça i que suposen una seixantena de propietaris. Segons el regidor del Nucli Antic,, la majoria tenen intenció d'aprofitar la subvenció: "Hem parlat amb tots i ens sembla que s'hi acolliran més d'un 80 o un 90% dels propietaris. Hi ha algun cas que té dificultats jurídiques que impossibilita que s'hi pugui presentar o d'altres que han fet alguna rehabilitació molt recentment. Excepte aquests dos o tres casos, la resta de propietaris esperem que s'hi presentin".La convocatòria només està oberta a la seixantena de propietaris que tenen un habitatge amb la façana a la plaça major. Tenint en compte la partida de mig milió que posa a disposició l'Ajuntament, de mitjana, a cada finca li tocarien més de 20.000 euros i a cada propietari uns 8.000. La subvenció que el consistori acabi entregant a cadascú dependrà, per exemple, dels metres de façana que hi hagi o la complexitat de l'obra. De moment,Un dels punts de la convocatòria d'ajuts per a les façanes, especifica que aquells propietaris que demanin la subvenció i tinguin l'immoble desocupat, hauran de pactar amb l'Ajuntament "les condicions i el termini màxim" per a "la finalització de les obres de reforma o rehabilitació interior a fi de permetre la utilització d'aquests pisos com a habitatge". D'aquesta manera,d'aquells propietaris que tinguin pisos buits: "Molts propietaris veuen com una oportunitat. No es tracta de posar-los una soga al coll, sinó que amb un temps raonable puguin presentar un projecte de rehabilitació", afirma Vayreda.En tots els casos, la rehabilitació de l'interior de l'immoble aniria a càrrec del propietari, tot i quedels habitatges buits de la plaça. Actualment, el consistori ja ofereix ajudes per a la rehabilitació i també n'hi ha per part de la Generalitat. Es calcula quei la majoria s'han de rehabilitar.