​L'olotina Jennifer Pareja, nova directora de l'Associació d'Esports Olímpics

L'olotinaha estat nomenada aquesta setmana nova directora de l' Associación de Deportes Olímpicos (ADO). Fins ara, l'exjugadora de waterpolo era assessora de la presidència del Consell Superior d'Esports. Amb el nomenament Pareja passarà a ser, un programa que té com a principal funció atorgar als esportistes olímpics les beques i els recursos necessaris per disputar els Jocs Olímpics.El nomenament de Pareja està relacionat amb la. "Som conscients que necessita un nou impuls. La màgia olímpica existeix, però l'hem de fer reviure i ho farem de la mà de Jennifer Pareja", afirmava el ministre d'Esports,en l'acte de presentació del Pla ADO.Aquest programa va néixer de la mà de l'Associació d'Esports Olímpics l'anyamb la intenció de dotar dels recursos als esportistes que disputarien els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. El pla compta amb laque financen gran part de les beques que s'entreguen.Ara amb 38 anys, Jennifer Pareja serà l'encarregada de donar impuls a aquest programa amb la mirada posada als. L'olotina té una llarga trajectòria en el món de l'esport: el 2013 va ser catalogada com la millor jugadora del món, el mateix any va quedar campiona en el Mundial de Barcelona, va guanyar medalla de plata amb la selecció espanyola a Londres 2012 i es va penjar la d'or a l'europeu del 2014. Tot això sense comptar els èxits aconseguits amb el(nou lligues, quatre Copes d'Europa, sis Copes de la Reina i sis Supercopes).. Ho feia com la jugadora espanyola amb més palmarès i després de quedar per sorpresa fora de la llista de la selecció espanyola per Brasil 2016. Des de llavors, però, sempre s'ha mantingut a prop del waterpolo i el món de l'esport amb altres càrrecs i tasques fora de la competició.