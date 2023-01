El pont romànic de Besalú ha estat protagonista de molts rodatges de pel·lícules, programes de televisió o anuncis. Segurament cap, però, ha arribat tan lluny com ho ha fet la, coneguda com Etisalat . La multinacional, tretzena operadora del món, va gravarun anunci al pont de Besalú que no deixa indiferent a ningú.Es tracta d'un espot en què es pot veure. A l'anunci l'animal persegueix un soldat. Quan està a punt d'atrapar-lo, el drac se'n riu del mòbil que el guerrer porta a sobre. L'anunci forma part d'una promoció de la companyia que promou la renovació dels smarthphone.La producció aconsegueix recrear de manera virtual el drac damunt el pont garrotxí i traslladar l'espectador adurant uns segons. L'anunci ja fa aproximadament un any que s'emet, però ara s'ha tornat a fer viral, ja que alguns usuaris de Twitter l'han recuperat.El 2019 el pont de Besalú també va tornar a les èpoques medievals sent protagonista a una de les temporades de la sèrie. El resultat es va poder veure a partir del 2020 quan van aparèixer els primers tràilers de la tercera temporada de la producció. Recentment, el passat novembre, el poble garrotxí també va acollir el rodatge de la sèrieen la que hi apareixen Eva Longoria i Carmen Maura.