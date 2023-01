​Un SMS 24 h després de l'operació: el nou mètode de l'Hospital d'Olot per fer seguiment telemàtic dels pacients

L'hospital d'Olot va engegar aun nou projecte a l'hospital de dia quirúrgic per millorar el control i seguiment a les 24 hores de l'alta quirúrgica. S'utilitzacom podrien ser les cataractes o les hèrnies, i també amb les proves complementàries invasives com les puncions, les colonoscòpies o les gastroscòpies. El funcionament és senzill i àgil. El pacient repamb un enllaç a24 hores després de l'alta, quan ja és al domicili.El qüestionari consta de. Entre ells, si té febre, si la ferida està envermellida o calenta, si té dolor o efectes secundaris com nàusees o vòmits. Les respostes a aquestes qüestions estan valorades de l'1 al 4: l'1 és el més favorable i el 4, desfavorable. A partir d'aquí,en alguns dels punts establerts, la infermera rep un correu electrònic amb el contingut de l'enquesta iper fer-li un seguiment més acurat i resoldre la complicació.La iniciativa persegueix: per una banda, donar valor a una tasca de les infermeres perquè fins ara aquest seguiment es feia via telefònica i, per l'altra, proporcionar autonomia al pacient per respondre el qüestionari del seu estat de salut postquirúrgic.En aquests tres primers mesos d'implementació s'han enviat més de, un percentatge que, segons el centre, hauria d'augmentar en els següents mesos amb la tasca de l'equip d'infermeria informant els usuaris de la importància de respondre el formulari.