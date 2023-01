​Ferit greu un home gran després de ser atropellat a Olot

Un home d'unsha resultat ferit greudesprés de ser atropellat per un vehicle a l'. Els fets han passat entre dos i tres quarts de cinc de la tarda al pas de vianants que hi ha davant el supermercat Carrefour i el parc infantil del barri de Pequín.Segons testimonis, l'homequan ha estat atropellat per causes que s'investiguen. L'impacte li ha provocati ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona amb ambulància. Segons fonts mèdiques,després de l'accident i l'han immobilitzat. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat dues dotacions del SEM i dues de Bombers, a més de la Policia Municipal que ha hagut de tallar el trànsit durant una estona.No és la primera vegada que en aquest punt de la ciutat es produeixen atropellaments. El 2018 una dona també va ser atropellada en el mateix pas de vianants.