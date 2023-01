​El 2022 deixa 106 ferits a les carreteres garrotxines

Més ferits que abans de la pandèmia

La carretera de les Preses i la de la Vall de Bianya, les més perilloses

La N-260 a la Vall de Bianya ha estat la segona carretera amb més accidentalitat del 2022 Foto: Martí Albesa

El 2022 ha tancat amb dades negatives pel que fa a les víctimes d'accidents de trànsit a la Garrotxa. Durant l'any passat hi va havera les carreteres garrotxines,. D'aquest, la gran majoria van ser lleus (99), sis van ser greus i hi va haver. Segons dades facilitades per Trànsit a, en total es van produirque amb víctimes.L'únic accident mortal que es va produir el 2022 a la Garrotxa va tenir lloc el 15 de febrer a la Vall d'en Bas . Una veïna d'Olot de 33 anys va perdre la vida en un xoc frontal amb un camió a la C-63 que connecta Sant Esteve d'en Bas amb Sant Feliu de Pallerols. És l'única víctima mortal del 2022 a les carreteres garrotxines. Amb relació a altres anys,, ja que el 2021 i el 2019 també es va registrar un accident mortal cada any.Sí que ha variat i a pitjor, la xifra total de ferits per accidents a la Garrotxa.. Del 2019 al 2022 han augmentat, passant de 82 a 106. El nombre d'accidents amb víctimes ha passat de 59 a 76, i en detriment això ha fet augmentar el total de ferits.Pel que fa a les carreteres amb més accidents, laentre Olot i les Preses ha estat la via amb més víctimes del 2022, un total de 13. La segueix l'a la Vall de Bianya amb deu, lade les Planes amb vuit, i l'autoviai lade Santa Pau amb set.Amb relació a altres anys, la carretera que uneix Olot i les Preses i la que travessa la Vall de Bianya es mantenen al podi de les vies amb més accidents de la Garrotxa. En tres anys (2019, 2021 i 2022), la C-152 ha registrat 27 accidents amb víctimes i a l'N-260 n'hi ha hagut 24. Totes dues vies se situen per davant dels 22 accidents de la C-63, els 18 de la GI-524 i els 17 de l'A-26 que s'han registrat en el mateix període de temps. Des del 2019 fins ara (a excepció del 2020),que s'han produït a tota la comarca.