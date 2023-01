​Adeu a les «Sobrecàrregues» d'Olot

L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa ha posat punt i final a les, una iniciativa que va començar l'i que consistia en reinterpretacions artístiques de l'obra La Càrrega de Ramon Casas per denunciarcontra el moviment independentista.Aquest dilluns, el col·lectiu ha penjat l'última obra,que s'han anat penjant a la façana de l'ajuntament d'Olot els últims quatre anys. En la descripció d'aquesta última sobrecàrrega,: "Quaranta-dues sobrecàrregues més tard:o fer un salt de paràgraf i recomençar". Asseguren que durant aquests anys han tingut "una certa sensació de virginitat perduda, d'il·lusió anorreada, pels 'altres', però també pels 'uns'". A la mateixa descripció de comiat, fan referència a un dels quadres que es van exposar de Jaume Bach en què s'il·lustrava una batussa entre Puigdemont i Junqueras, "dues visions enfrontades", afirmen. ", i al mig, el desig i la força pacífica, alegre, contundent i ingènua de la llarga cadena groga de mans juntes", afegeixen.L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa afirma queper exercir "el dret a dir, a no callar, a voler ser i a voler ser-hi com a expressió col·lectiva". Consideren que l'exercici de reinterpretar durant quatre anys el quadre de Ramon Casas no ha estat "sols una qüestió de resistència" i per aquesta raó "ha congregat sensibilitats diverses"., però que tornaran a "fer patent l'expressió i el convenciment polític" en contra de la monarquia espanyola i a favor d'una república dels països catalans.Durant aquests quatre anys de sobrecàrregues, s'han pogut veure quadres d'artistes com Quim Domene, Ester Jaume, Àlex Nogué, Claudi Casanovas o Ferran Coves, entre altres. Alguns dels quadres penjats han patit crítiques actes vandàlics com cremades o pintades . Això ha passat fins a sis ocasions i també s'han hagut de tapar algunes obres durant períodes electorals Les sobrecàrregues es destapaven habitualment un dilluns al mes, coincidint amb les trobades que des del 2017 fan ANC i Òmnium Garrotxa per denunciar la repressió de l'estat espanyol i reclamar la llibertat dels exiliats i represaliats de la causa catalana. Malgrat que ja no s'exposaran més càrregues,. La d'aquesta setmana va ser la