​L'Ajuntament d'Olot contracta un assessor per implementar els ODS 2030

L'Ajuntament d'Olot ha contractat recentment serveis d'assessorament per implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 . Aquests objectius els va marcar l'ONU i serveixen d'orientació als països, empreses i administracions públiques per posar fi a la pobresa, cuidar el planeta, aconseguir prosperitat o garantir la pau, entre d'altres fites. Els objectius i les 169 metes que es deriven d'ells es van crear el 2015 i tenen com a horitzó l'any 2030.Ara, l'Ajuntament d'Olot vol introduir-los en les dinàmiques municipals, i per aixòque reculli "les fases i accions" per a la implementació dels Objectius 2030. Durant tres mesos, haurà de desenvolupar aquest treball, però tambéque coordini les diferents fases,a l'equip de govern ia "persones de l'Administració i grups d'interès".En la Junta de Govern del passat 22 de desembre, es va aprovar que l'assessor responsable d'aquest procés fos, especialista en l'àmbit d'estratègia organitzativa i sostenibilitat ambiental. Rovira és membre de l'empresa barcelonina AdnSostenible , assessora d'organitzacions i negocis en matèria de sostenibilitat i economia circular. El consistori ha escollit Rovira després de demanar pressupost a dos assessors més (Francesc Xavier Agulló i l'empresa Vector 5). Finalment,, segons l'acte de contractació, ipels seus serveis.Una de les tasques que també s'encomana a Rovira és el lliurament "d'un segon document a la justificació de la convocatòria d'ajuts atorgada a l'Ajuntament d'Olot per la Diputació de Girona". I és que el passat setembre es va fer públic que la Diputació de Girona atorgava a l'Ajuntament d'Olot i altres consistoris de la demarcació una subvenció de 8.000 euros per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb aquests diners, ara el consistori olotí ha contractat l'assessor responsable de dur a terme el procés que haurà d'estar acabat abans de l'estiu.