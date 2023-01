​La nova oficina d'atenció al ciutadà d'Olot costarà un milió d'euros

"No estem atenent bé a la gent"

La nova oficina tindrà un espai d'aprenentatge

La nova oficina d'atenció al ciutadà que l'Ajuntament d'Olot està dissenyant costarà finalment. Estarà ubicada a l'antiga seu de La Caixa al Firalet i el consistori va comprar l'immoble per 560.000 euros assegurant que no caldria fer-hi gaires retocs i que a principis de 2022 ja podria estar en funcionament.Ara, però, l'equip de govern ha vist que s'haurà de reformar més del compte i per això, més del que estava previst. Això farà que la nova oficina acabi costant pràcticament un milió d'euros, una quantitat que. "Inicialment, se'ns va dir que es comprava el local per la proximitat i pel bon estat que estava. Es va dir que el local estava per entrar-hi a viure i només s'havia de fer una petita inversió. No es va fer un informe tècnic per detectar les mancances?", diu la regidora de la CUP,. "Creiem que l'oficina ja funciona on la tenim. Amb un milió d'euros es podrien fer moltes coses a altres espais de la ciutat que ho necessiten més que l'OAC", afegeix, regidor del PSC.Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme,ha defensat la inversió assegurant que serà beneficiosa pel ciutadà:. Només hem de venir a qualsevol hora del dia per veure gent esperant al carrer. No estem atenent bé a la gent". La nova oficina d'atenció al ciutadà que es preveu obrir al Firalet també acollirà l'Oficina Local d'Habitatge, on segons Güell s'hi atenen les persones més vulnerables de la ciutat i aquestesa causa de la distribució dels espais actuals.Güell també ha justificat la inversió assegurant que aquells pronòstics que es feien durant la pandèmia en què tots els tràmits es farien online, no s'han complert i. Sí que reconeix que caldrà fer una inversió important en els aparells de climatització de l'espai, ja que són vells i cal millorar la seva eficiència.El regidor d'Urbanisme també ha avançat que la nova oficina tindràon s'ensenyarà als ciutadans a fer per ells mateixos els tràmits digitals. Hi haurà una àrea amb ordinadors on una persona ajudarà als ciutadans a tramitar documents o fer gestions online. "Ens hem d'imaginar que no és una simple oficina d'atenció al ciutadà, sinó un nou espai de prestació de serveis molt més ambiciós del que tenim ara, que és per sortir del pas".La nova oficina encara no té data, però. En paral·lel, també s'ha previst reformar l'atenció a la ciutadania que s'ofereix a les oficines de la Policia Municipal. Aquest és un projecte que ja està sobre paper i podria enllestir-se abans del trasllat de les oficines d'habitatge i atenció al ciutadà a la nova seu, a pocs metres de l'Ajuntament.