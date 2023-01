​Un vehicle perd el control i s'estampa contra l'entrada d'un supermercat a Olot

L'estat en què ha quedat el vehicle després del xoc Foto: Antiradars Garrotxa

Un vehicle s'ha estampata Olot contra l'entrada del supermercat Carrefour que hi ha situat a l'avinguda Santa Coloma de la ciutat. Els fets han passat cap a tres quarts de sis de la tardaSegons fonts de la Policia Municipal, el vehicle estava aparcat a l'aparcament que hi ha davant la superfície comercial ii ha acabat estampant-se contra les proteccions de l'entrada del supermercat.Sortosament, l'incident. Tot i això, el Servei d'Emergències Mèdiques s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha atès in situ la conductora que ha pogut sortir del cotxe pel seu propi peu.El xoc ha provocat expectació a la zona entre la gent que aquella hora era al supermercat.amb afectació important a una de les rodes.