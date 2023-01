​El Consell Comarcal de la Garrotxa encarrega el projecte bàsic del nou centre de residus de Beuda

Els requisits que demana el Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha posat fil a l'agulla als tràmits i processos administratius per a la construcció del. Recentment, ha adjudicat la redacció del projecte bàsic de l'equipament. Ho ha fet a l'empresa, una enginyeria de Sant Cugat del Vallès que ja va assessorar el Consell Comarcal i el Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa en l'estudi previ i la concepció del nou centre Vilaseca Consultors va ser l'única empresa que es va presentar al concurs per a la redacció del projecte bàsic. Està especialitzada en sostenibilitat, residus i combustibles alternatius com l'hidrogen i els seus derivats. L'enginyeria téi ha fetper al sector públic i privat. Entre ells hi ha, per exemple, la redacció del projecte per al centre d'innovació en energies renovables de l'aeroport d'Alguaire, la memòria general per a la instal·lació d'una planta de biogàs a Flix o un estudi d'autoconsum en edificis públics de Reus.Ara, Vilaseca Consultors serà l'empresa responsable d'elaborarque ha de servir de base per a la construcció del nou centre de gestió de residus de Beuda. El Consell Comarcal ha pagatperquè l'empresa vallesana faci l'estudi en un termini de, amb la possibilitat de dos mesos més de pròrroga.El nou centre de residus de Beuda ha de permetreque es recullen a la comarca amb un sistema de transformació que les converteixi en altres matèries com metanol o formigó no estructural. La idea de la instal·lació és que permeti donar una nova vida als residus i, a més, també permeti tractar els residus de l'abocador per aconseguir tancar-lo definitivament.Entre els requisits que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha demanat a Vilaseca Consultors, hi ha que la nova instal·lació es pugui construir convivint amb l'activitat actual de l'abocador i que tingui una capacitat per gestionar entre. També es demana que hi hagi una planta de recuperació dels residus enterrats a l'abocador, una planta de tractament termodinàmic, una altra de tractament i selecció de residus, un sistema de captura de CO₂, un sistema de generació d'hidrogen que aprofiti l'aigua dels lixiviats, i, per últim, una zona on se sintetitzi l'hidrogen i el CO₂ per obtenir metanol.En el contracte que han signat el Consell Comarcal i Vilaseca Consultors també hi consta la necessitat que tots els edificis es construeixin "considerant la seva implantació en l'espai proposat" i "tinguin molt present les consideracions de caràcter ambiental i paisatgístic". Per últim, es demana que el projecte bàsic també reculliper a la ubicació d'unque serveixi per explicar el funcionament del centre i fer divulgació del servei que dona.Si es compleixen els terminis de l'adjudicació, el projecte bàsic del nou centre de residus de Beuda. Llavors, caldran nous passos administratius com la redacció d'un projecte executiu o la tramitació de llicències per acabar amb la construcció de la instal·lació prevista, com a mínim, per alamb un pressupost de