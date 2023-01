​Fil a l'agulla a la gespa artificial del camp de futbol de Sant Esteve d'en Bas

Degut a les pluges de l’última setmana s’han de suspendre l’entrenament específic de porters i la resta d’entrenaments als camps d’Hostalets i Sant Esteve.

Els camps no estan en condicions ni de jugar ni d’entrenar, i no sabem si es podran jugar els partits del cap de setmana. pic.twitter.com/1xB1fNJ0VQ — Club Futbol la Vall d’en Bas (@efvb2014) March 17, 2022

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha adjudicat recentment les obres per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal de Sant Esteve d'en Bas. Ho ha fet a favor de l'empresaque és qui se'n cuidarà dels treballs. Al concurs públic que el passat octubre hi ha participat dues empreses: la garrotxinade Sant Cugat del Vallès. Finalment, l'empresa amb seu a la Vall d'en Bas ha acabat sent la guanyadora de la licitació.El cost total de les obres puja a, una quantitat important per al consistori, ja que suposa un 12% del pressupost municipal. Està previst que els treballs comencin aquesta mateixa setmana, durin uns tres mesos i permetin posar punt i final a una reivindicació històrica al municipi.Des de fa anys, elreclama poder tenir un camp de gespa artificial, ja que la gespa natural suposava un alt cost de manteniment i també implicava haver de suspendre partits en cas de mal temps.El de Sant Esteve d'en Bas és un dels dos camps amb què compta el club garrotxí, ja que també té instal·lacions al poble d'Hostalets. Actualment, l'entitat agrupa més dei una. Amb la instal·lació de la gespa artificial al camp de Sant Esteve, aquest es convertirà en el primer del municipi amb aquesta superfície. A la Vall d'en Bas també hi ha el camp del Joanetes, el d'Hostalets i el de Sant Privat, tots de gespa natural.