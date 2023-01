​La pista de gel d'Olot tanca amb més de 9.300 usuaris

Olot ha posat punt i final a la pista de gel que es va instal·lar a la plaça Major per aquesta campanya de Nadal. Ho ha fet amb grans xifres d'assistència:han passat per l'equipament durant les tres setmanes que ha estat operatiu. En total, són, quan la pista va acollir 9.017 patinadors.Aquest Nadal 2022 ha estat l'de la pista de gel d'Olot. Enguany la iniciativa ha estat emmarcada pel context de sequera que afecta tot el país. Tot i això, la pista ha acabat acollint un gran volum de patinadors, entre els quals també hi havia públic escolar. La instal·lació es va obrir gratuïtament a més dede set escoles de la ciutat, a més d'altres centres educatius de la Garrotxa i Osona. A més, també s'han entregat 100 entrades lliures a col·lectius i entitats d'Olot.La jornada amb més usuaris va ser elcoincidint amb l'últim dia d'utilitzaciódels vals 2X1 que es van repartir a les escoles d'Olot per als escolars de Primària. 701persones van utilitzar en un únic dia les instal·lacions, el nombre més alt que s'ha vist fins ara.