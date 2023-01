Cinc anys de presó per a l'acusat d'apunyalar un home a ple carrer a Olot

L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'intentar matar un home apunyalant-lo al coll en ple carrer a Olot el 4 de febrer del 2021 . La fiscalia demanava inicialment una condemna de nou anys. Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera, l'acusat ha reconegut els fets i la fiscalia i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la penaL'acusat, que està en presó preventiva i ha arribat al judici custodiat pels Mossos d'Esquadra,com a autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.El processat ha subscrit l'escrit d'acusació de la fiscalia que recull que va perpetrar l'atac enmig del carrer i a plena llum del dia: "Cap a les dotze del migdia, i mentre la víctima passejava per l'avinguda del Morrot, l'acusat va intentar establir una conversa amb ell i, després, guiat pel propòsit ferm de causar-li la mort, li va assestar dues ganivetades". Una de les punyalades va ser al coll i l'altra a la templa esquerra.Per cometre l'agressió, va fer servir un ganivet de cuina amb una fulla de 15 centímetres de llargada. La víctima va intentar fugir mentre l'acusat el perseguia. En aquell moment, i "casualment",. Segons la fiscalia, aquesta intervenció mèdica ràpidaper salvar-li la vida a la víctima perquè les ferides que tenia li podrien haver provocat la mort.A l'home el van traslladar a l'hospital i el van haver d'intervenir quirúrgicament. Va trigar 76 dies en curar-se de les ferides. Com a seqüeles li han quedat cicatrius que li causen un perjudici estètic.Segons va transcendir en el moment dels fets, després d'apunyalar la víctima. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal el van poder localitzar i detenir poca estona després en un domicili de la mateixa població.El tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat l'acusat de viva veu. A banda dels 5 anys de presó, tambéi comunicar-se amb la víctima durant 5 anys i li imposa 5 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, l'haurà d'indemnitzar ambper les lesions i les seqüeles.