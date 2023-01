​Territori licita les obres de la via ciclista entre Olot i Can Blanc

Elha licitat recentment les obres de construcció del carril bici que connectarà Olot amb la zona de Can Blanc i completarà una via ciclista que recorrerà de Santa Pau fins a la capital garrotxina. La licitació és el pas previ a les obres i el Departament preveu adjudicar els treballs els pròxims mesos i queLa construcció del nou tram de carril bici s'allargarài es preveu que estigui acabat. En total sónque aniran de la zona del Parc Espunya fins al barri de Can Blanc, on es connectarà amb la via ciclista actual que arriba fins a Santa Pau, passant pels aparcaments de Can Serra i Santa Margarita. La via ciclista que sortirà de la capital garrotxina serà un vial que passarà, primer per la zona del Triai, i després quedarà segregat a la carretera GI-524. El recorregut anirà per darrere l'església de Sant Cristòfor, connectarà amb la carretera de Santa Pau a l'alçada del trencant de Batet a través de semàfors i resseguirà la carretera passant per davant de la zona de restaurants de l'Hostal dels Ossos i s'Olivera. En aquest últim punt, la via ciclista obligarà a desplaçar uns metres la carretera i permetrà millorar la seguretat en els accessos als establiments de restauració.El projecte costaràque finançarà íntegrament el Departament de Territori. La via ciclista suposarà un nou vial de comunicació amb una de les zones turístiques més freqüentades de la comarca, la Fageda d'en Jordà. Un cop l'obra estigui finalitzada, els visitants d'aquest espai natural podran anar a peu o amb bicicleta des d'Olot fins a la Fageda sense necessitat d'utilitzar el cotxe.