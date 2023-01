El trànsit de la C‑66 direcció Olot es desviarà durant tres mesos pel mig de Banyoles

⚠️ AFECTACIÓ VIÀRIA OBRES VARIANT BANYOLES



A partir d’aquest dimecres i durant 3 mesos, el trànsit per la variant de #Banyoles en sentit Olot entre els enllaços de Banyoles Estany/Melianta i Serinyà es desviarà per la carretera C-150a a Banyoles. pic.twitter.com/4ZYVkTOkZO — Ajuntament Banyoles (@AjBanyoles) January 9, 2023

Més mal de caps per als conductors que circulen per laque connecta la Garrotxa amb el Pla de l'Estany i el Gironès. Des de l'estiu passat, elestà portant a terme unes obres d'ampliació i millora amb la construcció de trams de 2+1. Això ha comportat molts mal de caps als conductors que cada dia utilitzen aquesta carretera per anar, per exemple, d'Olot a Girona. Des de fa mesos, els vehicles es troben amb carrils tallats, pas alternatiu o el tancament temporal d'enllaços.Ara, a partir d'aquest dimecres, hi haurà: es desviarà el trànsit sentit Olot per l'interior de Banyoles. Els conductors que circulin direcció la capital de la Garrotxa es veuran obligats a sortir de la via a la sortida. Seguidament, se'ls desviarà cap a la carreterafins a la zona de l'estany, on s'agafarà laper tornar a enllaçar la C-66 a l'enllaç que hi ha abans d'arribar a Serinyà.El desviament començarà aquesti s'allargarà durant, fins a l'abril. En total son més deque quedaran tallats per a tots els conductors que viatgin direcció a Olot. Els cotxes que circulin cap a Girona podran utilitzar el recorregut.En paral·lel, també a causa de les obres,, a l'altura de Canaleta i Can Puig. En aquest punt, el tall també començarà aquest dimecres a les set del matí i s'allargarà entre tres i quatre setmanes.