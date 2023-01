​Jutgen un home per abusar sexualment de la fillastra menor d'edat a Olot

L'acusat ho nega

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta ai a pagarper abusar sexualment de la fillastra menor d'edat a Olot i amenaçar-la de mort. La menor el va denunciar eli va relatar que uns cinc anys abans, quan ella en tenia 12, li va fer tocaments als pits al·legant que era un massatge perquè "creixessin més de pressa".Segons han explicat, el diavan haver d'anar en dues ocasions a casa de la víctima per disputes familiars. Va ser aleshores quan la menor va declarar als agents que el seu padrastre havia abusat d'ella quan tenia 12 anys.. La menor també va dir que durant la baralla l'acusat l'havia amenaçat de mort.Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, la mare de la menor i l'acusat van començar una relació sentimental l'any 2012. Mentre eren parella, van conviure plegats durant uns dos anys en un domicili d'Olot. Vivien amb tres fills de la dona.Quan la nena tenia 12 anys ja no vivien junts, però, segons la fiscalia, sí que es veien sovint perquè la relació de parella de la seva mare amb l'acusat continuava. En una ocasió: "Es va oferir a fer-li un massatge als pits amb el pretext que l'ajudaria a fer que li creixessin més ràpid".Al judici, que s'ha fet aquest dilluns a la secció quarta de l', l'acusat. Segons la seva versió, havia tingut una relació "meravellosa i fantàstica" amb la nena fins que va arribar l'època de l'adolescència. Llavors, segons ha declarat, la menor va començar a "canviar" i no volia acatar les ordres i les normes de casa.El conflicte final, apunta, va ser quan la menor va començar una relació amb un noi que havia conegut i: "No pel fet que tingués xicot, sinó perquè ell no es comportava bé perquè havia comprat una ampolla d'alcohol". L'acusat ha afirmat que la menor el va denunciar per aconseguir tenir més llibertat i perquè volia "enviar-lo a la presó".ha declarat al judici i ha explicat que avui dia continua sent parella de l'acusat i que les seves filles ja no viuen amb ella "per altres motius". La dona ha afirmat que: "Un diu una cosa i l'altra una altra". En tot cas, sí que ha remarcat que ella no va veure cap actitud sospitosa.L'informe de l'equip d'assessorament tècnic penal recull que sí que hi havia, però descarta que aquest sigui el motiu per interposar la denúncia. El dictamen conclou que la menor explicava els presumptes abusos "rescatant-los de la seva memòria" i descarta que hi hagi fabulació.El fiscal l'acusa d'una menor de 16 anys i un delicte lleu d'amenaces pels quals demana. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.