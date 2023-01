La Covid frena el creixement de població a la Garrotxa

Com ha evolucionat la població de cada comarca, des del 2018? I quantes altes i baixes per canvi de residència hi ha hagut cada any?

La Covid ha frenatque la Garrotxa va experimentar els anys previs a la pandèmia. Es tracta d'un fet que s'evidencia amb dades de l' Institut Nacional d'Estadística . El 2018 i el 2019, la Garrotxa va créixer en uns. El 2020 (any de l'esclat de la covid) i el 2021, la comarca va seguir creixent, però ho va fer en uns. Això significa que la Covid ha reduït a la meitat la velocitat de creixement que havia adquirit la Garrotxa just abans de la pandèmia. Del 2018 al 2019 la població garrotxina va augmentar en 2007 habitants, mentre que del 2020 al 2021 ho ha fet en 1130. Són gairebé 1.000 habitants menys d'un període a l'altre.Tot i això,. Qui impulsa el creixement poblacional a la comarca és la ciutat d'. La capital va créixer en 417 habitants el 2021; és un creixement major que el del 2020 (373), però inferior que el del 2019 (698) i 2018 (742).Les dades olotines demostren que la frenada del creixement poblacional de la Garrotxa està molt influenciada pels fluxos de població de la capital. De fet, la frenada comarcal ve marcada per la frenada olotina. Pràcticament,. A Olot es frena el creixement, a la comarca també.En, aquelles comarques que perden població o tenen més baixes que altes al padró, i en, aquelles que creixen o tenen més altes que baixes (totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt)La principal explicació de la frenada del creixement a la Garrotxa durant la covid ésque hi va haver. Això es demostra observant les altes i baixes per residència que s'han registrat al padró durant els últims anys. Observant aquesta estadística, podem veure que, tot i que no supera els valors prepandèmics.A la Garrotxa, durant el 2019 i el 2018, la diferència entre altes i baixes per residència va superar en els dos anys els 1.200 habitants. Un cop va aparèixer la pandèmia, la diferència ha seguit sent positiva, però no ha superat la línia dels 1.200: el 2020 va ser de 1.089 i el 2021 de 943.Per municipis,han vist com els dos anys de pandèmia han servit perquè hi anés més gent a viure. En aquests pobles hi ha hagut hi ha anat a viure més gent durant el 2020 i 2021 que el 2018 i 2019. En altres comha passat el contrari: durant els dos anys de pandèmia hi ha hagut més gent que ha marxat que no pas hi ha anat a viure, respecte als anys prepandèmics.En, aquells municipis que perden població o tenen més baixes que altes al padró, i en, aquells que creixen o tenen més altes que baixes (totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt)Sigui com sigui,cap als pobles, ni molt menys, sinó un cert canvi de tendència que, si es té en compte que té lloc en un país de més de 7,7 milions de persones, és modest. Desenes de municipis, a més, han seguit perdent població i, en molts casos, han estat aquells on ja hi havia segones residències els que han aconseguit estabilitzar els residents ocasionals. En tot cas, de forma agregada, unsdel país tant el 2020 com el 2021, entre 5.500 i 6.500 més dels que ho feien els dos anys anteriors. I pel que fa al, del poble a la ciutat, aquest intercanvi sí que va frenar-se durant el primer any de la Covid, però el segon va tornar a nivells previs i unes 22.000 persones van fer aquest trànsit. El següent gràfic permet observar-ho en detall.