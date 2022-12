Les 10 notícies més llegides d'aquest 2022 a NacióGarrotxa

1- Quin és el municipi més ric de la Garrotxa?

2 - El programa de les Festes del Tura



3 - El garrotxí Joan Vila: «Les elèctriques estan robant a mans plenes»

4 – El projecte de ferrocarril Olot-Banyoles-Girona comença a caminar

5 – L'olotina Núria López participa en el nou talent xou de TV3 «Eufòria»

6 - Partits i entitats independentistes van intentar frenar l'1-O a la comarca: «Les ordres eren que pleguéssim veles»

7 - Mor ofegat un nen de 14 anys al riu Fluvià, a Olot

8 - Quer Ten, millor nota de la selectivitat a la Garrotxa: «El secret és estar interessat en allò que estàs estudiant»

9 - L'habitatge cooperatiu aterra a la Garrotxa

10 - Desapareix la parada de la Teisa al carrer Pau Claris de Barcelona

El 2022 arriba a la seva fi i és moment de mirar enrere i veure com han estat aquests 365 dies que deixem enrere. Per acomiadar l'any, aus hem recollit les deu notícies més llegides d'aquest 2022. Aquests són els continguts que vosaltres (els lectors) heu mostrat més interès:Els mapes interactius i les dades són un dels continguts més consultats a, però aquest any n'hi ha hagut un que s'ha situat per davant de tots. Es tracta de la notícia sobre els municipis més rics de la comarca , que mostra quina és la renda per càpita dels pobles garrotxins i els comparava entre ells.El dilluns 22 d'agost depublicava el programa de les Festes del Tura 2022 . La publicació va suposar una allau de visites per consultar tots els actes del que era el retorn de la normalitat a la festa major d'Olot. El programa sencer amb tots els seus dies i actes ha estat la notícia més llegida d'aquest any.La notícia que completa el podi de les més vistes aquest 2022 és el recull de l'opinió del garrotxí, president de la Comissió d'Energia de PIMEC i director de LC Paper de Besalú. A la notícia es recollia el punt de vista que Vila tenia en el seu moment de la situació energètica durant el mes de març, en un context on els preus de la llum i l'energia es van disparar.Aquest 2022 la Garrotxa ha vist com despertava un interès pràcticament enterrat des de feia dècades:. El llançament de la proposta ciutadana sobre la línia de tren-tram entre Olot i Girona també ha estat una de les notícies que més ha cridat l'atenció a l'audiència.Un dels noms propis del 2022 a la Garrotxa és el de, finalista al concurs Eufòria de TV3. La selecció de la cantant olotina al programa de televisió ha estat també una de les notícies més consultades. La Núria va aixecar gran expectació entre els garrotxins i la seva trajectòria per Eufòria va ser àmpliament seguida pels lectors de NacióGarrotxa.Aquest 2022 es van commemorar els cinc anys del referèndum de l'1 d'octubre.va publicar un reportatge relatant els detalls de l'organització de la votació a la Garrotx a, però també va destapar les pressions que van rebre dirigents del referèndum a la comarca per tal de frenar la votació durant la jornada electoral. Aquest treball periodístic també se situa entre els més llegits de l'any.Els successos sempre solen tenir presència entre les notícies més llegides de qualsevol diari i mitjà de comunicació. Aquest 2022 no ha estat menys i la mort d'un jove al riu Fluvià d'Olot al mes de juny ha estat també una de les notícies més consultades per als lectors.Però no tot son males notícies. Entre les més llegides també hi ha la història d'en Quer Ten , l'estudiant garrotxí que va treure la millor nota de la selectivitat. És de Tortellà i en una entrevista aexplicava quins són els secrets per aconseguir un 9,8 a les PAU.L'habitatge també és una qüestió en què la societat s'interessa molt. Aquest any, però, els lectors han pogut descobrir a través deuna nova manera de viure: l'habitatge cooperatiu. El 2022 es recordarà com l'any en què aquest mètode d'entendre l'habitatge es va instal·lar a la comarca.I per últim, la desena notícia més llegida a NacióGarrotxa aquest 2022 està relacionada amb el transport. Des del setembre, TEISA va eliminar la mítica parada a Pau Clarís. La notícia sobre tots els detalls de la nova distribució dels autocars de la companyia ha entrat finalment en el rànquing de les deu més llegides d'aquest 2022.