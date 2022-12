Olot té risc «molt alt» d'inundacions, incendis i terratrèmols

Risc d'incendi forestal

La zona nord d'Olot, des de l'aire Foto: Cedida

Risc d'inundacions

L'església de Sant Esteve i el centre d'Olot Foto: Pau Masó

Terratrèmols i risc volcànic

L'Ajuntament d'Olot ha aprovat recentment el(DUPROCIM). Es tracta d'un text que s'ha impulsat per primera vegada i que analitza els riscos a què està exposada la ciutat d'Olot i les actuacions que cal dur a terme en cas que esdevinguin.El document conviu amb altres protocols que ja tenia la ciutat (nevades, inundacions o ventades) i protocols d'àmbit nacional com l'INFOCAT, INUNCAT o el SISMICAT. A través dels'analitzen els riscos, les probabilitats i vulnerabilitats que pot tenir la ciutat davant. L'anàlisi, que es fa a través del Mètode Mosler, conclou que Olot té "risc molt alt" d'incendi forestal, inundacions, terratrèmols i activitat volcànica.El DUPROCIM recull queque han cremat un total de. El foc més important va cremar una hectàrea, va ser intencionat i va tenir lloc al Camp de Tir el 2012.El nou pla identificaque configuren el risc d'incendi a la ciutat. Es tracta de la zona de laque agrupa el Bosc de Tosca i la zona dels Tossols, i representa la zona boscosa més habitada (390 veïns); també hi ha la zona de l'amb un nucli de població que és susceptible de patir evacuacions en cas d'incendi; la; el; la zona de, amb vuit quilòmetres quadrats de superfície boscosa i cases disseminades; la zona del; el; i les dues lleres fluvialsconfigurades per la vegetació de ribera.El nou pla també indica que a la ciutat hi ha gairebéresseguint els límits de les set grans àrees boscoses. A més també s'especifiquen: la bassa del Mas el Puig, la piscina municipal i la piscina de les Tries.En cas d'incendi forestal, el DUPROCIM considera quemencionats anteriorment i els edificis i serveis que hi ha a prop seu.El nou pla local de protecció civil recull. Un va ser el conegut com l'"" el 1940, que va registrar 2.000 litres en només tres dies. L'altre va ser el 2020 durant elamb 343 litres en quatre dues. Per analitzar el risc d'inundacions, el DUPROCIM detalla que cal tenir en compte: el riu Fluvià, la riera de Riudaura, el rec de Garroges, el rec de Revell i el de Benavent.Es considera que les zones més afectades per a possibles inundacions a Olot serien(un 70% de la seva superfície es troba en zona inundable i l'establiment no té un pla d'autoprotecció),(amb els habitatges de l'avinguda Astúries i Extremadura) i, sobretot, al seu pas per la Providència, on si el riu supera els 2,8 metres d'alçada es preveuen desbordaments.A més d'aquests espais més vulnerables, el document també recull fins a, on en cas d'inundacions cal actuar amb preferència. Entre ells, també hi apareixen punts crítics com l'(on s'acumulen aigües que baixen de Montolivet), l'a la zona de l'estadi, l'al polígon de Pla de Baix, el, lai la zona delsEn el cas d'inundacions, el DUPROCIM estableix que el protocol s'haurà d'activar a partir que el riu Fluvià superi els 50 cm d'alçada. A partir d'aquí, hi ha diferents nivells d'alerta amb diferents mesures i accions fins arribar al nivell màxim que s'activa quan s'acumulen més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.Olot no té un Pla d'Actuació Municipal per a terratrèmols i per això es regeix del Plade la Generalitat de Catalunya, tot i que es considera que la ciutat hauria de tenir un pla específic per aquesta mena de circumstàncies. El SISMICAT considera Olot una zona amb possibilitats de patir terratrèmols d'una, que podria provocar la destrucció d'edificacions antigues o precàries.El DUPROCIM recull que. El més gran va ser el 1427 amb una intensitat de 8 a l'escala Richter que va significar la destrucció de 200 cases, les muralles i edificis eclesiàstics. L'últim va ser el 2000 i no va tenir res a veure amb el primer documentat, ja que es va ser una sacsejada perceptible per a persones que estaven "en repòs en pisos alts".Pel que fa a la vulnerabilitat,. Això fa que el document es guiï i estableixi un criteri de vulnerabilitat que depèn de l'any de construcció dels edificis de la ciutat. A partir d'aquí, estableix: els edificis d'abans de l'any 1050, els construïts entre el 1950 i 1970, i els de després del 1970. Això permet fer una previsió de la "sismoresistència", tot i no ser del tot acurada.Seguint el criteri de l'any de construcció dels edificis, s'estableix que e. De fet, al DUPROCIM s'adjunta un mapa amb els edificis amb més mal estat que hi ha al barri i que serien més susceptibles a patir danys en cas d'un sisme. En total, es visualitzen 23 edificis en mal estat i sis en una situació més precària.En el nou pla de protecció civil també defineix quiness'activarien en cas de terratrèmol a Olot. Segons el document, las'activaria en el cas que hi hagués deu o més persones mortes o ferides greu, 100 o més persones que s'hagin quedat sense casa, hi hagi fallida de serveis bàsics a àmbit comarcal i els edificis tinguin danys moderats.Lligat al risc de terratrèmols també es considera com a "molt alt" el. I és que, tal com indica el document, la ciutat d'Olt s'inclou dins el Pla Estatal de Protecció Civil davant el risc volcànic . Tot i això, el text també admet que "no hi ha cap estudi sobre la vulnerabilitat volcànica de la comarca de la Garrotxa" i per poder fer una bona prevenció i donar una resposta ràpida a l'emergènciaobtenir informació concreta d'aquest risc al territori. A causa d'això, el DUPROCIM detalla que són "poc previsibles" les afectacions d'una possible erupció volcànica a Olot i no entra en l'anàlisi de vulnerabilitats o la descripció d'actuacions i mesures a prendre.A més de tots aquests riscos "especials", el DUPROCIM també recull els plans per a situacions com aglomeracions de gent, pandèmies, plagues, etc. Pots consultar íntegrament el document aquí