​Giovanni Inturrisi, nou ambaixador d'Olot: «La ciutat m'ho ha donat tot»

El primer ambaixador que no és olotí

L'Ajuntament d'Olot ha nomenat nou ambaixador d'Olot l'empresari. Nascut a Itàlia, Inturrissi va aterrar a la Garrotxa el 2003 ia la Vall de Bianya. Des de la seva arribada, l'empresari italià ha estat vivint a Olot i ha desenvolupat i fent créixer la planta bianyenca Des del passat octubre, però,, un càrrec que l'obliga a traslladar-se ai que suposa un ascens professional que el portarà a dirigir diferents plantes de producció de la companyia.Des de la seva arribada, Inturrisi ha estat una persona molt implicada en el territori garrotxí. "En Giovanni ha estat una persona amb qui la comarca i la ciutat hi ha pogut comptar molt. Per a qualsevol iniciativa, sempre que li hem demanat, hi hem pogut comptar i hi volem continuar comptant", diu l'alcalde d'Olot,. Per això, l'Ajuntament ha decidit, un reconeixement que ja s'ha atorgat a 26 persones i que s'atorga a aquelles persones que, per la seva personalitat, vàlua o càrrec, difonen i promocionen la ciutat al món."Estaré encantat, des de la distància, de poder fer el que faci falta per a la ciutat. I estaré sempre disponible per a qualsevol consulta. Qualsevol cosa que vegi que pot ser bona per a la ciutat us informaré de manera immediata", ha assegurat Inturrisi durant el seu nomenament. ". Olot és una ciutat que m'ho ha donat tot i, per descomptat, la representaré sigui on sigui. Estaré a Irlanda en una oficina, però viatjaré a la Xina, Estats Units i Itàlia i amb orgull parlaré sempre bé d'Olot i la Garrotxa", ha afegit.marxarà de la Garrotxa el pròxim 9 de gener després de 19 anys vivint a Olot.: "És la primera vegada que nomenem un ambaixador que no és olotí, sinó que s'ha fet olotí a través de viure i estimar la nostra ciutat", diu Berga.L'últim nomenament va ser el d'Anna Navarro Descals i amb Giovanni Inturrusi ja són 26 els ambaixadors que ha sumat la ciutat des del 2012, any en què es va impulsar la iniciativa:1- Joan Soler Ribas2 – Carles Bosch Cos3 - Martí Bassols Coma4 – Edgar Illas Arau5 – Dani Arbós Daró6 – Pau Figueras Barnera7 – Marc Güell Cargol8 – Anna Vila Espuña9 – Remei Capdevila Werning10 – M. Carme Mateu Pagès11- Joan Lluís Albella Corredera12 – Elisabet Canalias Cila13 – Aniol Salvador Soy14 – Amèlia López Huix15 – Francesc Artigas Ventolà16 – Alba Aliveras Ferrer17 – Irene Solé Canet18 – Ester Sala Boch19 – Xavier Canalias Tercero20 – Valentí Canal Font21 – Anna Vilanova Bartolí22 – Adriana Sénchez Danés23 – Marc Boix Bruguera24 – Xavier de Bolós25 – Anna Navarro Descals26 – Giovanni Inturrisi